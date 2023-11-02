https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html

Зря старались. Россия наращивает добычу после подрыва "Северных потоков"

Зря старались. Россия наращивает добычу после подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 02.11.2023

Зря старались. Россия наращивает добычу после подрыва "Северных потоков"

За счет увеличения экспорта в Китай, а также восстановления производственных мощностей на проекте "Сахалин-1" добыча "Газпрома" за сентябрь выросла на 2,5... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

2023-11-02T10:45

экономика

китай

европа

новатэк

газпром

природный газ

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. За счет увеличения экспорта в Китай, а также восстановления производственных мощностей на проекте "Сахалин-1" добыча "Газпрома" за сентябрь выросла на 2,5 процента — до 48 миллиардов кубометров. Впрочем, это по-прежнему меньше досанкционного уровня. Какие перспективы у отрасли — в материале РИА Новости.Болезненный разрывПодрывы "Северных потоков" больно ударили по газовому экспорту. Мощность первой ветки — 55 миллиардов кубометров в год, это больше трети всех поставок в дальнее зарубежье. Вторая увеличила бы показатель вдвое. Последовательное сокращение транспортировки, а затем уничтожение инфраструктуры повлекли за собой вынужденное снижение добычи. Финансовые потери проанализировать сложно: цены в течение года сильно менялись. "Если взять средний докризисный уровень в 200 долларов за тысячу кубометров, то день простоя обходится примерно в 30 миллионов долларов недополученной выручки", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Переориентация на Восток осложнялась в первую очередь снижением деловой активности в Китае после пандемии. Также требовалось продумать маршруты и договориться о ценах. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что поставки налаживаются десятилетиями и смена направления потребует несколько лет.Долгое сотрудничество с Европой привело к широкому развитию газотранспортной инфраструктуры. В этом плане азиатское направление пока отстает. Проектная мощность газопровода "Сила Сибири" существенно меньше европейской трубы — 38 миллиардов кубометров в год. Однако поставки пока не достигли даже этого уровня. За 2022-й экспорт составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров. Выход на полную мощность ожидается к 2025-2027 годам.Сейчас идут переговоры о строительстве новой ветки "Сила Сибири — 2" мощностью 50 миллиардов кубометров в год, но не стоит рассчитывать, что она начнет работать скоро. "Согласование первой трубы длилось десять лет. Реализация этого проекта пока под вопросом", — отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Восстановительный периодВ первом полугодии 2023-го "Газпром" сократил добычу на 25 процентов — до 179 миллиардов кубометров с 238 миллиардов за тот же период 2022-го. Согласно отчету компании, это обусловлено геополитическими факторами. Однако уже в августе показатели выросли на 2,7 процента, в сентябре — на 2,5. По итогам трех кварталов текущего года разница составила всего 5,7 процента — добыли 474 миллиарда кубометров.Аналитики связывают динамику с постепенным восстановлением экономики КНР. "По просьбе китайских партнеров поставки идут с небольшим превышением контракта, отсюда и увеличение добычи", — поясняет Гривач.Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов напоминает о росте промышленного производства в КНР на протяжении последних нескольких месяцев. По его прогнозу, общегодовой экспорт по "Силе Сибири" достигнет 21-22 миллиардов кубометров и еще семь-восемь отгрузят в сжиженном виде. В следующем году он допускает увеличение поставок голубого топлива в Китай до 35 миллиардов кубометров.На внутреннем рынке также наблюдается положительная тенденция. Потребление газа в 2021-м составило 470 миллиардов кубометров, в 2022 году — 484, а по итогам 2023-го можно ожидать на уровне 490-500 миллиардов кубометров. Хотя ситуация с газоснабжением не везде одинаковая. Лучше всего — в европейской части страны, тогда как на Дальнем Востоке уровень газификации низок, а в некоторых регионах — например, на Чукотке, в Магаданской и Мурманской областях — нет систем централизованного газоснабжения.Но даже при текущем росте внутреннего потребления и экспорта рано говорить о восстановлении после диверсий на "Северных потоках", уверен Гривач. "То, что мы наблюдаем сейчас, — ожидаемая стабилизация после ухода с высокой базы прошлого года, когда "Северный поток" еще функционировал", — уточняет он.Выгодная сделкаЦена газа по "Силе Сибири" определяется долгосрочным контрактом с нефтяной привязкой и является коммерческой тайной. "По косвенным данным, это около 300 долларов за тысячу кубометров", — говорит эксперт. Дисконта нет. Тарифы привязаны к нефти и не подвержены спекулятивным скачкам, как при хабовой индексации на европейском рынке, где во время пандемии цены падали до уровня ниже себестоимости почти всех поставщиков, а в прошлом году на пике достигали 3000 долларов за тысячу кубометров. "В итоге, пока европейцы катаются на ценовых качелях, Китай имеет возможность планомерно развиваться", — заключает Гривач.Ориентировочно к 2025-му поставки по газопроводу достигнут 38 миллиардов кубометров в год, а в 2027-м должен подключиться дальневосточный маршрут, что позволит нарастить экспорт еще на 10-15 миллиардов кубометров. К 2035 году спрос Пекина удвоится. Под будущие потребности и планируют "Силу Сибири — 2". Однако есть риски.В частности, Сергей Пикин напоминает, что строительство требует колоссальных затрат и привязывает продавца к конкретному направлению. "Опыт последних двух лет показал, что труба дает покупателям рычаг давления на поставщика. К тому же при создании европейской инфраструктуры девелоперы были уверены в ее востребованности в ближайшие полвека, а энергетическая структура Китая может сильно измениться за такое время. Как минимум страна наращивает внутреннюю добычу, а кроме "Газпрома" есть и другие поставщики", — предупреждает он.Однако высвободившиеся объемы все равно надо реализовать. Внутреннее потребление пока не может компенсировать европейское. Хороший вариант — строительство заводов СПГ. Такую стратегию избрал "Новатэк". У "Газпрома" достаточно средств и есть доступ к технологиям, чтобы создать собственные средне- и крупнотоннажные станции, считают эксперты. Сжиженное топливо можно поставлять по любым направлениям и быстро их менять.

https://ria.ru/20230916/logistika-1896135939.html

https://ria.ru/20231019/spg-1903637423.html

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экономика, китай, европа, новатэк, газпром, природный газ