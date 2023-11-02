https://ria.ru/20231102/gall-1906836736.html

В Минобороны рассказали о применении спецназом ЦВО минометов "Галл"

В Минобороны рассказали о применении спецназом ЦВО минометов "Галл" - РИА Новости, 02.11.2023

В Минобороны рассказали о применении спецназом ЦВО минометов "Галл"

Спецназ Центрального военного округа ВС РФ использует бесшумные носимые орудия "Галл" на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T05:08

2023-11-02T05:08

2023-11-02T05:09

россия

центральный военный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87212f9a9085ae6cae5390203830ef2d.jpg

ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа ВС РФ использует бесшумные носимые орудия "Галл" на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Минометчики подразделения спецназа ЦВО используют бесшумный миномет "Галл", отрабатывая по пулеметным гнездам, снайперским лёжкам и подготовленным площадкам взлета различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий" - сообщили в Минобороны РФ. По словам бойца подразделения с позывным "Наколка", данный миномет показывает эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО. "У врага была ротация, ну, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там 8-10 человек. Враг понес потери" - сообщил журналистам военнослужащий. Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25 "Галл" разработан для подразделений специального назначения, предназначен для уничтожения живой силы противника, в том числе в укреплениях и бронежилетах. В боевом положении миномет весит всего 13 килограммов. Расчет "Галла" состоит из двух человек. Дальность стрельбы более километра, скорострельность - до пятнадцати снарядов в минуту. "Галл" практически бесшумно стреляет осколочными минами 3ВО35. Звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем.

https://ria.ru/20230918/minomet-1896882785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный военный округ