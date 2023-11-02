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В Минобороны рассказали о применении спецназом ЦВО минометов "Галл"
В Минобороны рассказали о применении спецназом ЦВО минометов "Галл" - РИА Новости, 02.11.2023
В Минобороны рассказали о применении спецназом ЦВО минометов "Галл"
Спецназ Центрального военного округа ВС РФ использует бесшумные носимые орудия "Галл" на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T05:08
2023-11-02T05:08
2023-11-02T05:09
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центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа ВС РФ использует бесшумные носимые орудия "Галл" на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Минометчики подразделения спецназа ЦВО используют бесшумный миномет "Галл", отрабатывая по пулеметным гнездам, снайперским лёжкам и подготовленным площадкам взлета различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий" - сообщили в Минобороны РФ. По словам бойца подразделения с позывным "Наколка", данный миномет показывает эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО. "У врага была ротация, ну, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там 8-10 человек. Враг понес потери" - сообщил журналистам военнослужащий. Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25 "Галл" разработан для подразделений специального назначения, предназначен для уничтожения живой силы противника, в том числе в укреплениях и бронежилетах. В боевом положении миномет весит всего 13 килограммов. Расчет "Галла" состоит из двух человек. Дальность стрельбы более километра, скорострельность - до пятнадцати снарядов в минуту. "Галл" практически бесшумно стреляет осколочными минами 3ВО35. Звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем.
https://ria.ru/20230918/minomet-1896882785.html
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россия, центральный военный округ
Россия, Центральный военный округ
В Минобороны рассказали о применении спецназом ЦВО минометов "Галл"
Спецназ ЦВО использует на Краснолиманском направлении бесшумные минометы "Галл"
ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа ВС РФ использует бесшумные носимые орудия "Галл" на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Минометчики подразделения спецназа ЦВО используют бесшумный миномет "Галл", отрабатывая по пулеметным гнездам, снайперским лёжкам и подготовленным площадкам взлета различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий" - сообщили в Минобороны РФ.
По словам бойца подразделения с позывным "Наколка", данный миномет показывает эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО.
"У врага была ротация, ну, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там 8-10 человек. Враг понес потери" - сообщил журналистам военнослужащий.
Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25 "Галл" разработан для подразделений специального назначения, предназначен для уничтожения живой силы противника, в том числе в укреплениях и бронежилетах. В боевом положении миномет весит всего 13 килограммов. Расчет "Галла" состоит из двух человек. Дальность стрельбы более километра, скорострельность - до пятнадцати снарядов в минуту. "Галл" практически бесшумно стреляет осколочными минами 3ВО35. Звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем.
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