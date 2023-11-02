https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html

Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий

Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий - РИА Новости, 02.11.2023

Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий

Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:26

2023-11-02T12:26

2023-11-02T12:26

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС. Юморист отменил 16 шоу, запланированных на эту осень. Теперь они пройдут весной следующего года. Как пояснил шоумен, в Израиле закрыли площадки для выступлений и запретили общественные собрания в связи с военным положением."Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе. И, к счастью, нашлись площадки для каждого из 16 концертов", — сообщил артист.Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231016/galkin-1903023080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, израиль, максим галкин, европа, хамас, знаменитости, алла пугачева, кипр