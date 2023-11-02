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Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий - РИА Новости, 02.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:26 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html
Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий
Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий - РИА Новости, 02.11.2023
Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий
Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:26
2023-11-02T12:26
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС. Юморист отменил 16 шоу, запланированных на эту осень. Теперь они пройдут весной следующего года. Как пояснил шоумен, в Израиле закрыли площадки для выступлений и запретили общественные собрания в связи с военным положением.&quot;Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе. И, к счастью, нашлись площадки для каждого из 16 концертов&quot;, — сообщил артист.Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий

Иноагент Максим Галкин* перенес 16 концертов в Израиле на весну 2024 года

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС.
Юморист отменил 16 шоу, запланированных на эту осень. Теперь они пройдут весной следующего года.
© Фото : @maxgalkinruАфиша с датами концертов Максима Галкина* в Израиле
Афиша с датами концертов Максима Галкина* в Израиле - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : @maxgalkinru
Афиша с датами концертов Максима Галкина* в Израиле
Как пояснил шоумен, в Израиле закрыли площадки для выступлений и запретили общественные собрания в связи с военным положением.
«

"Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе. И, к счастью, нашлись площадки для каждого из 16 концертов", — сообщил артист.

Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле
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ШоубизНовости шоу-бизнесаИзраильМаксим ГалкинЕвропаХАМАСЗнаменитостиАлла ПугачеваКипр
 
 
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