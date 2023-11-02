https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html
Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий
Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий - РИА Новости, 02.11.2023
Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий
Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:26
2023-11-02T12:26
2023-11-02T12:26
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС. Юморист отменил 16 шоу, запланированных на эту осень. Теперь они пройдут весной следующего года. Как пояснил шоумен, в Израиле закрыли площадки для выступлений и запретили общественные собрания в связи с военным положением."Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе. И, к счастью, нашлись площадки для каждого из 16 концертов", — сообщил артист.Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, израиль, максим галкин, европа, хамас, знаменитости, алла пугачева, кипр
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Израиль, Максим Галкин, Европа, ХАМАС, Знаменитости, Алла Пугачева, Кипр
Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий
Иноагент Максим Галкин* перенес 16 концертов в Израиле на весну 2024 года
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что перенес концертный тур по Израилю на фоне военных действий с палестинским движением ХАМАС.
Юморист отменил 16 шоу, запланированных на эту осень. Теперь они пройдут весной следующего года.
Как пояснил шоумен, в Израиле закрыли площадки для выступлений и запретили общественные собрания в связи с военным положением.
«
"Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе. И, к счастью, нашлись площадки для каждого из 16 концертов", — сообщил артист.
Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул
Израиль ради гастролей по Европе
, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле