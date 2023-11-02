https://ria.ru/20231102/fukusima-1-1906836914.html
TEPCO начала сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1"
TEPCO начала сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 02.11.2023
TEPCO начала сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1"
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии компания ТЕРСО начала сброс третьей партии прошедшей очистку через систему ALPS низкорадиоактивной воды, сообщает... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T05:17
2023-11-02T05:17
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ТОКИО, 2 ноя - РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии компания ТЕРСО начала сброс третьей партии прошедшей очистку через систему ALPS низкорадиоактивной воды, сообщает агентство Киодо. Согласно материалам компании, концентрация трития в воде, подлежащей сбросу, составляет 55-77 беккерелей на литр, что существенно меньше установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. В рамках сброса третьей партии предполагается высвободить в океан около 7,8 тысячи кубических метров воды с общим содержанием трития в 130 тысяч беккерелей на литр. Как ожидается, сброс третьей партии продлится также около 17 дней, как и сброс первых двух партий. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html
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япония, китай, tepco, фукусима-1, терсо, в мире
Япония, Китай, TEPCO, Фукусима-1, ТЕРСО, В мире
TEPCO начала сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1"
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO начал сброс третьей партии воды
ТОКИО, 2 ноя - РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии компания ТЕРСО начала сброс третьей партии прошедшей очистку через систему ALPS низкорадиоактивной воды, сообщает агентство Киодо.
Согласно материалам компании, концентрация трития в воде, подлежащей сбросу, составляет 55-77 беккерелей на литр, что существенно меньше установленной нормы в 1500 беккерелей на литр.
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В рамках сброса третьей партии предполагается высвободить в океан около 7,8 тысячи кубических метров воды с общим содержанием трития в 130 тысяч беккерелей на литр. Как ожидается, сброс третьей партии продлится также около 17 дней, как и сброс первых двух партий.
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай
и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор
16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
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