https://ria.ru/20231102/forum-1907033180.html

Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек

Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек - РИА Новости, 02.11.2023

Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек

Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш", который пройдет в Казани 5-7 декабря, соберет более семи тысяч человек из 20 стран, сообщает мэрия... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:30

2023-11-02T18:30

2023-11-02T18:35

республика татарстан

казань

китай

индия

ильсур метшин

брикс

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КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш", который пройдет в Казани 5-7 декабря, соберет более семи тысяч человек из 20 стран, сообщает мэрия города. "Архитектурно-строительный форум "Казаныш", зародившийся в столице Татарстана несколько лет назад по инициативе мэра города Ильсура Метшина, приобрел статус международного. В преддверии саммита стран БРИКС в нем примут участие Китай, Индия, ОАЭ, ЮАР, Катар <…> Приглашены представители 20 государств", - говорится в сообщении. По информации главного архитектора города Ильсияр Тухватуллиной, форум пройдет 5-7 декабря, в его рамках запланировано порядка 70 мероприятий, ожидается семь тысяч участников. Форум затронет основы развития городов и поиска необходимого баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места. В ходе дискуссий участники "Казаныш" также обсудят вопросы влияния крупных инфраструктурных транспортных проектов на развитие города и значение прибрежных зон. В числе экспертов ключевых сессий ожидаются архитекторы ведущих российских бюро. Архитекторы, градостроители и менеджеры поделятся креативными практиками изменения пустующих городских пространств. В рамках форума запланирована выставка "Отражение идентичности", цель которой - собрать яркие идеи, материалы, раскрыть культурный и креативный потенциал города. Работы будут принимать в четырех категориях: "архитектура" (градостроительные, ландшафтные решения), "искусство" (музыка, фотография, фильмы), "манифест" (исследовательские и литературные эссе) и "быт" (артефакты из личных архивов).

https://ria.ru/20231027/kurort-1905705653.html

https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html

казань

китай

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, китай, индия, ильсур метшин, брикс