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Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек - РИА Новости, 02.11.2023
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18:30 02.11.2023 (обновлено: 18:35 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/forum-1907033180.html
Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек
Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек - РИА Новости, 02.11.2023
Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек
Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш", который пройдет в Казани 5-7 декабря, соберет более семи тысяч человек из 20 стран, сообщает мэрия... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:30
2023-11-02T18:35
республика татарстан
казань
китай
индия
ильсур метшин
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КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш", который пройдет в Казани 5-7 декабря, соберет более семи тысяч человек из 20 стран, сообщает мэрия города. "Архитектурно-строительный форум "Казаныш", зародившийся в столице Татарстана несколько лет назад по инициативе мэра города Ильсура Метшина, приобрел статус международного. В преддверии саммита стран БРИКС в нем примут участие Китай, Индия, ОАЭ, ЮАР, Катар &lt;…&gt; Приглашены представители 20 государств", - говорится в сообщении. По информации главного архитектора города Ильсияр Тухватуллиной, форум пройдет 5-7 декабря, в его рамках запланировано порядка 70 мероприятий, ожидается семь тысяч участников. Форум затронет основы развития городов и поиска необходимого баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места. В ходе дискуссий участники "Казаныш" также обсудят вопросы влияния крупных инфраструктурных транспортных проектов на развитие города и значение прибрежных зон. В числе экспертов ключевых сессий ожидаются архитекторы ведущих российских бюро. Архитекторы, градостроители и менеджеры поделятся креативными практиками изменения пустующих городских пространств. В рамках форума запланирована выставка "Отражение идентичности", цель которой - собрать яркие идеи, материалы, раскрыть культурный и креативный потенциал города. Работы будут принимать в четырех категориях: "архитектура" (градостроительные, ландшафтные решения), "искусство" (музыка, фотография, фильмы), "манифест" (исследовательские и литературные эссе) и "быт" (артефакты из личных архивов).
https://ria.ru/20231027/kurort-1905705653.html
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казань, китай, индия, ильсур метшин, брикс
Республика Татарстан, Казань, Китай, Индия, Ильсур Метшин, БРИКС

Архитектурно-строительный форум в Казани соберет более семи тысяч человек

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Города России. Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш", который пройдет в Казани 5-7 декабря, соберет более семи тысяч человек из 20 стран, сообщает мэрия города.
«
"Архитектурно-строительный форум "Казаныш", зародившийся в столице Татарстана несколько лет назад по инициативе мэра города Ильсура Метшина, приобрел статус международного. В преддверии саммита стран БРИКС в нем примут участие Китай, Индия, ОАЭ, ЮАР, Катар <…> Приглашены представители 20 государств", - говорится в сообщении.
По информации главного архитектора города Ильсияр Тухватуллиной, форум пройдет 5-7 декабря, в его рамках запланировано порядка 70 мероприятий, ожидается семь тысяч участников.
Форум затронет основы развития городов и поиска необходимого баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места. В ходе дискуссий участники "Казаныш" также обсудят вопросы влияния крупных инфраструктурных транспортных проектов на развитие города и значение прибрежных зон.
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В числе экспертов ключевых сессий ожидаются архитекторы ведущих российских бюро. Архитекторы, градостроители и менеджеры поделятся креативными практиками изменения пустующих городских пространств.
В рамках форума запланирована выставка "Отражение идентичности", цель которой - собрать яркие идеи, материалы, раскрыть культурный и креативный потенциал города.
Работы будут принимать в четырех категориях: "архитектура" (градостроительные, ландшафтные решения), "искусство" (музыка, фотография, фильмы), "манифест" (исследовательские и литературные эссе) и "быт" (артефакты из личных архивов).
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Республика ТатарстанКазаньКитайИндияИльсур МетшинБРИКС
 
 
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