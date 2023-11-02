https://ria.ru/20231102/finlyandiya-1906994483.html

В Финляндии более тысячи человек попросили не закрывать русский класс

В Финляндии более тысячи человек попросили не закрывать русский класс - РИА Новости, 02.11.2023

В Финляндии более тысячи человек попросили не закрывать русский класс

Более 1,2 тысячи человек подписали обращение к властям финского города Турку с просьбой не закрывать школьную программу по углубленному изучению русского языка, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:44

2023-11-02T16:44

2023-11-02T18:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек подписали обращение к властям финского города Турку с просьбой не закрывать школьную программу по углубленному изучению русского языка, рассказала РИА Новости руководитель родительского комитета Екатерина Тяхкяпяя. "Подписанты есть со всей Финляндии, более 1200 подписей. Люди поддержали нас, и это замечательно", — сказала она. Обращение передали в мэрию Турку, заместителю градоначальника Пийе Эло. Проблема возникла в начале осени, когда до родителей единственного в Турку класса с углубленным изучением русского языка дошла информация от местных журналистов о планах мэрии закрыть прием новых учеников. Все текущие классы закончат свое среднее образование и будут выпущены в девятом классе. Класс углубленного изучения русского языка существует в Турку уже 30 лет. "Мы опасаемся, что закрытие класса будет дискриминационным и послужит сигналом для всего общества. Причины для закрытия класса нет. Так же как и нет исследования, как это повлияет на будущее. В Финляндии уже сейчас не хватает людей, которые владеют русским языком", — объяснила Тяхкяпяя. Сейчас в мэрии Турку еще не приняли никакого решения, вопрос рассмотрят на городском совете. Рядовая программа финской школы гарантирует изучение родного языка в том числе детям — носителям иностранных языков в количестве минимум одного часа в неделю. В классе с углубленным изучением русского языка все обучение велось на финском и русском, за исключением преподавания финского языка — только на финском.

https://ria.ru/20231101/konfiskat-1906698418.html

https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турку, финляндия, русский язык в мире