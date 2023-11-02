https://ria.ru/20231102/finlyandiya-1906923373.html

Россия ответит в случае размещения баз США в Финляндии, заявили в МИД

Россия ответит в случае размещения баз США в Финляндии, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2023

Россия ответит в случае размещения баз США в Финляндии, заявили в МИД

Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования возникающих в этой связи угроз национальной... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:15

2023-11-02T13:15

2023-11-02T13:15

россия

сша

финляндия

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовность Хельсинки подписать оборонное соглашение с США. Ранее финский МИД сообщил о том, что Финляндия завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA). Двустороннее соглашение по оборонному сотрудничеству между Финляндией и США в случае его реализации позволит американским вооруженным силам использовать финскую территорию и базы для обучения и хранения материалов. "Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России. Конкретные шаги нашей страны будут зависеть от конкретных шагов и практических действий по реализации упомянутого соглашения, включая размещение американских контингентов на финской военной базе", - сказала она на брифинге в четверг. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - DCA, которые займут один-два года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.

https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html

https://ria.ru/20230816/finlyandiya-1890324292.html

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сша

финляндия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, финляндия, мария захарова, в мире