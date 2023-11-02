https://ria.ru/20231102/finlyandiya-1906923373.html
Россия ответит в случае размещения баз США в Финляндии, заявили в МИД
Россия ответит в случае размещения баз США в Финляндии, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2023
Россия ответит в случае размещения баз США в Финляндии, заявили в МИД
Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования возникающих в этой связи угроз национальной... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:15
2023-11-02T13:15
2023-11-02T13:15
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сша
финляндия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовность Хельсинки подписать оборонное соглашение с США. Ранее финский МИД сообщил о том, что Финляндия завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA). Двустороннее соглашение по оборонному сотрудничеству между Финляндией и США в случае его реализации позволит американским вооруженным силам использовать финскую территорию и базы для обучения и хранения материалов. "Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России. Конкретные шаги нашей страны будут зависеть от конкретных шагов и практических действий по реализации упомянутого соглашения, включая размещение американских контингентов на финской военной базе", - сказала она на брифинге в четверг. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - DCA, которые займут один-два года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, финляндия, мария захарова, в мире
Россия, США, Финляндия, Мария Захарова, В мире
Россия ответит в случае размещения баз США в Финляндии, заявили в МИД
Захарова: Россия будет вынуждена ответить на размещения баз США в Финляндии
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовность Хельсинки подписать оборонное соглашение с США.
Ранее финский МИД сообщил о том, что Финляндия
завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA). Двустороннее соглашение по оборонному сотрудничеству между Финляндией и США в случае его реализации позволит американским вооруженным силам использовать финскую территорию и базы для обучения и хранения материалов.
Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции
"Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России. Конкретные шаги нашей страны будут зависеть от конкретных шагов и практических действий по реализации упомянутого соглашения, включая размещение американских контингентов на финской военной базе", - сказала она на брифинге в четверг.
Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - DCA, которые займут один-два года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО