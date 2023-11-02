https://ria.ru/20231102/fas-1906911578.html

ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию

ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию - РИА Новости, 02.11.2023

ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию в тех регионах, где будет применяться... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:58

2023-11-02T12:58

2023-11-02T12:58

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

жкх

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию в тех регионах, где будет применяться данное нововведение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В качестве нововведения ФАС России предлагает, не меняя формулы, с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" (перекрестного субсидирования - ред.) в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)", - сообщила ФАС. "Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС России данные решения проконтролирует", - подчеркивает ведомство. Переход на дифференцированные тарифы позволяет снизить "перекрестку", а также бороться с "серым" майнингом, объясняет решение ФАС. Нововведение при расчете тарифов на электроэнергию может применяться в тех регионах, где есть проблема перекрестного субсидирования, обращают внимание в антимонопольной службе. "Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", ... данное нововведение не является актуальным", - подчеркивают в ведомстве. Минэнерго поддерживает данные предложения ФАС, сообщили РИА Новости в министерстве. "Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта Российской Федерации", - пояснили в министерстве. Механизм перекрестного субсидирования позволяет устанавливать тариф на электроэнергию для определенных категорий ниже "экономически обоснованного" за счет его увеличения для иных потребителей. В апреле 2020 года по поручению правительства ФАС разработала график снижения "перекрестки". Согласно документу, в 2021 году ее объем оценивался в 239,4 миллиарда рублей, а к 2031 году он должен уменьшиться на 23 миллиарда. Однако пока остановить рост перекрестного субсидирования в электроэнергетике не удается, более того, по подсчетам экспертов Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, по итогам текущего года его прирост станет максимальным, а в общей сложности объем субсидирования достигнет 294 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231101/pereplata-1906565101.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, жкх