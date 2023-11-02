https://ria.ru/20231102/fas-1906911578.html
ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию
ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию - РИА Новости, 02.11.2023
ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию в тех регионах, где будет применяться... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:58
2023-11-02T12:58
2023-11-02T12:58
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика
жкх
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию в тех регионах, где будет применяться данное нововведение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В качестве нововведения ФАС России предлагает, не меняя формулы, с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" (перекрестного субсидирования - ред.) в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)", - сообщила ФАС. "Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС России данные решения проконтролирует", - подчеркивает ведомство. Переход на дифференцированные тарифы позволяет снизить "перекрестку", а также бороться с "серым" майнингом, объясняет решение ФАС. Нововведение при расчете тарифов на электроэнергию может применяться в тех регионах, где есть проблема перекрестного субсидирования, обращают внимание в антимонопольной службе. "Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", ... данное нововведение не является актуальным", - подчеркивают в ведомстве. Минэнерго поддерживает данные предложения ФАС, сообщили РИА Новости в министерстве. "Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта Российской Федерации", - пояснили в министерстве. Механизм перекрестного субсидирования позволяет устанавливать тариф на электроэнергию для определенных категорий ниже "экономически обоснованного" за счет его увеличения для иных потребителей. В апреле 2020 года по поручению правительства ФАС разработала график снижения "перекрестки". Согласно документу, в 2021 году ее объем оценивался в 239,4 миллиарда рублей, а к 2031 году он должен уменьшиться на 23 миллиарда. Однако пока остановить рост перекрестного субсидирования в электроэнергетике не удается, более того, по подсчетам экспертов Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, по итогам текущего года его прирост станет максимальным, а в общей сложности объем субсидирования достигнет 294 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231101/pereplata-1906565101.html
https://ria.ru/20231026/poshlina-1905287370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, жкх
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Экономика, ЖКХ
ФАС проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию
Переход регионов на дифференцированный тариф на электроэнергию проконтролируют
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию в тех регионах, где будет применяться данное нововведение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В качестве нововведения ФАС России предлагает, не меняя формулы, с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" (перекрестного субсидирования - ред.) в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)", - сообщила ФАС.
"Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС России данные решения проконтролирует", - подчеркивает ведомство.
Переход на дифференцированные тарифы позволяет снизить "перекрестку", а также бороться с "серым" майнингом, объясняет решение ФАС. Нововведение при расчете тарифов на электроэнергию может применяться в тех регионах, где есть проблема перекрестного субсидирования, обращают внимание в антимонопольной службе.
Названа распространенная причина переплат за электроэнергию
"Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", ... данное нововведение не является актуальным", - подчеркивают в ведомстве.
Минэнерго
поддерживает данные предложения ФАС, сообщили РИА Новости в министерстве. "Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта Российской Федерации", - пояснили в министерстве.
Механизм перекрестного субсидирования позволяет устанавливать тариф на электроэнергию для определенных категорий ниже "экономически обоснованного" за счет его увеличения для иных потребителей. В апреле 2020 года по поручению правительства ФАС разработала график снижения "перекрестки". Согласно документу, в 2021 году ее объем оценивался в 239,4 миллиарда рублей, а к 2031 году он должен уменьшиться на 23 миллиарда. Однако пока остановить рост перекрестного субсидирования в электроэнергетике не удается, более того, по подсчетам экспертов Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ
, по итогам текущего года его прирост станет максимальным, а в общей сложности объем субсидирования достигнет 294 миллиардов рублей.
Минфин изучает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины