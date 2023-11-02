https://ria.ru/20231102/evrosoyuz-1906857875.html

В ЕС признались в завышенном самомнении, пишут СМИ

В ЕС признались в завышенном самомнении, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023

В ЕС признались в завышенном самомнении, пишут СМИ

В ЕС признали, что у них "завышенное самомнение", европейские страны не могут повлиять на эскалацию в палестино-израильском конфликте, пишет газета Politico со... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:07

2023-11-02T10:07

2023-11-02T12:51

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россия

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владимир путин

евросоюз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В ЕС признали, что у них "завышенное самомнение", европейские страны не могут повлиять на эскалацию в палестино-израильском конфликте, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. В итоговом документе саммита, который был обнародован 26 октября, европейские лидеры на фоне палестино-израильской эскалации заявили, что поддерживают идею проведения международной мирной конференции по Ближнему Востоку "в скором времени". "Давайте будем реалистами: США имеют влияние, а также ряд стран Персидского залива, но мы — нет, даже если бы мы все были на одной волне, чего нет. Это классическое завышенное самомнение со стороны ЕС думать, что мы должны сыграть тут свою роль", — приводит издание слова чиновника, комментировавшего предложенную лидерами ЕС идею провести мирную конференцию по Ближнему Востоку. Он добавил, что идея провести конференцию — "это типичная дискуссия внутри ЕС, которая не имеет ничего общего с реальностью на местах". Как отмечает Politico, несмотря на то что 27 европейских стран, представляющих крупнейший в мире торговый блок, поддержали призыв к мирной конференции, "даже левая израильская газета Haaretz, не упомянула о заявлении лидеров ЕС". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/evrosoyuz-1906665917.html

https://ria.ru/20231029/es-1905986270.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, ближний восток, владимир путин, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году