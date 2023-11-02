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Эстония угрожает депортацией жителям за принятие российского гражданства - РИА Новости, 02.11.2023
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15:57 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/estoniya-1906978947.html
Эстония угрожает депортацией жителям за принятие российского гражданства
Эстония угрожает депортацией жителям за принятие российского гражданства - РИА Новости, 02.11.2023
Эстония угрожает депортацией жителям за принятие российского гражданства
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители страны, принявшие гражданство России, могут быть депортированы из республики. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:57
2023-11-02T15:57
россия
эстония
в мире
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители страны, принявшие гражданство России, могут быть депортированы из республики. В конце прошлой недели в России вступил в силу федеральный закон, целью которого является предоставление на льготных условиях гражданства РФ лицам, находящимся за рубежом. "Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России. Трудно поверить, что человек, который получит гражданство РФ, будет лояльно относиться к Эстонии. Я работаю над тем, чтобы таких людей также депортировали из Эстонии", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства, комментируя российский закон. По его словам, с принятием гражданства России у живущих в Эстонии лиц с неопределенным гражданством появляется государство-преемник гражданства, что расширяет возможности Эстонии по депортации лиц в случае возникновения проблем. "Также у человека, принимающего гражданство РФ, появляется обязанность, например, в случае мобилизации ехать на Украину воевать на стороне России. Война на стороне российских войск на Украине – это, как известно, считается преступлением в Эстонии, с чем стоит считаться при возвращении", – подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html
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россия, эстония, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Эстония, В мире, Санкции в отношении России
Эстония угрожает депортацией жителям за принятие российского гражданства

МВД Эстонии грозит депортацией жителям страны, принявшим гражданство России

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Таллина, Эстония
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жители страны, принявшие гражданство России, могут быть депортированы из республики.
В конце прошлой недели в России вступил в силу федеральный закон, целью которого является предоставление на льготных условиях гражданства РФ лицам, находящимся за рубежом.
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"Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован. Эстония не допустит, чтобы в стране появлялось больше граждан России. Трудно поверить, что человек, который получит гражданство РФ, будет лояльно относиться к Эстонии. Я работаю над тем, чтобы таких людей также депортировали из Эстонии", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства, комментируя российский закон.
По его словам, с принятием гражданства России у живущих в Эстонии лиц с неопределенным гражданством появляется государство-преемник гражданства, что расширяет возможности Эстонии по депортации лиц в случае возникновения проблем.
"Также у человека, принимающего гражданство РФ, появляется обязанность, например, в случае мобилизации ехать на Украину воевать на стороне России. Война на стороне российских войск на Украине – это, как известно, считается преступлением в Эстонии, с чем стоит считаться при возвращении", – подчеркнул министр.
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