https://ria.ru/20231102/es-1907041962.html

Источник: Фидан раскритиковал двойные стандарты ЕС по Палестине и Украине

Источник: Фидан раскритиковал двойные стандарты ЕС по Палестине и Украине - РИА Новости, 02.11.2023

Источник: Фидан раскритиковал двойные стандарты ЕС по Палестине и Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытой встрече в Берлине подверг резкой критике "двойные стандарты" ЕС в их политике по Палестине и Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:02

2023-11-02T19:02

2023-11-02T19:19

турция

берлин (город)

украина

евросоюз

в мире

израиль

палестина

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462326_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_a71631994063e01c6fe8340e650fd6fb.jpg

АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытой встрече в Берлине подверг резкой критике "двойные стандарты" ЕС в их политике по Палестине и Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Как сообщил собеседник агентства, Фидан выступил на закрытом заседании, организованном МИД Германии в Берлине под названием "Расширение и реформа ЕС"."Фидан заявил, что предотвращение демонстраций солидарности с палестинцами в некоторых странах ЕС является двойным стандартом. Министр иностранных дел Турции отметил, что для того, чтобы ЕС мог конкурировать на мировом уровне, необходимо восстановить доверие к политике расширения", - сообщил источник."Хакан Фидан заявил, что необходимо предотвратить использование некоторыми государствами-членами переговорного процесса в своих интересах. Министр подчеркнул, что неправильно превращать переговоры о членстве в бессрочные процессы, которые никогда не завершаются. Подчеркнув, что мировые игроки должны держаться подальше от двойных стандартов, министр иностранных дел Турции Фидан также подверг критике запрет демонстраций в поддержку палестинцев в некоторых странах Европейского Союза и сказал: "Те, кто разрешает нападки на нашу священную книгу, Священный Коран, прикрываясь свободой слова, препятствуют тем, кто хочет выразить протест против жестокой расправы над мирными жителями в Палестине. Это неприемлемые двойные стандарты. Министр также подверг резкой критике политику "двойных стандартов" в ЕС по отношению к мирным жителям в Газе и Украине", - добавил собеседник агентства.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/medvedev-1905970714.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

турция

берлин (город)

украина

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, берлин (город), украина, евросоюз, в мире, израиль, палестина, хакан фидан, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году