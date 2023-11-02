https://ria.ru/20231102/es-1906847769.html

США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе

США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе

Сергей Сафронов. Вашингтон заинтересован в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:07

2023-11-02T09:07

2023-11-02T09:07

политика

александр венедиктов

евросоюз

сша

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Вашингтон заинтересован в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы", - сказал Венедиктов. Проще говоря, подчеркнул он, американцы втягивают своих партнеров в авантюры, которые с учетом растущей социальной напряженности в Европе, могут плохо закончиться для руководства европейских государств. Однако Вашингтон это мало волнует, ведь поступления в американский бюджет продолжают расти, отметил он. По его словам, уже сейчас видимость экономической устойчивости того же ЕС, по сути, основана на манипуляциях со статистикой. В той же Германии ускоряется спад промышленного производства, нарастает процесс деиндустриализации вследствие высоких цен на энергию и сырье, а также вывода части промышленных предприятий за океан, подчеркнул он. Все это ведет к обнищанию и недовольству населения, которому становится все труднее объяснять, почему необходимо финансировать войну против России, отметил Венедиктов.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, александр венедиктов, евросоюз, сша, россия