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США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
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09:07 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/es-1906847769.html
США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе
США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе
Сергей Сафронов. Вашингтон заинтересован в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:07
2023-11-02T09:07
политика
александр венедиктов
евросоюз
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Вашингтон заинтересован в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы", - сказал Венедиктов. Проще говоря, подчеркнул он, американцы втягивают своих партнеров в авантюры, которые с учетом растущей социальной напряженности в Европе, могут плохо закончиться для руководства европейских государств. Однако Вашингтон это мало волнует, ведь поступления в американский бюджет продолжают расти, отметил он. По его словам, уже сейчас видимость экономической устойчивости того же ЕС, по сути, основана на манипуляциях со статистикой. В той же Германии ускоряется спад промышленного производства, нарастает процесс деиндустриализации вследствие высоких цен на энергию и сырье, а также вывода части промышленных предприятий за океан, подчеркнул он. Все это ведет к обнищанию и недовольству населения, которому становится все труднее объяснять, почему необходимо финансировать войну против России, отметил Венедиктов.
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политика, александр венедиктов, евросоюз, сша, россия
Политика, Александр Венедиктов, Евросоюз, США, Россия
США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе

Совбез: отказавшийся от сотрудничества с РФ ЕС перейдет на дорогое сырье из США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Вашингтон заинтересован в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы", - сказал Венедиктов.
Проще говоря, подчеркнул он, американцы втягивают своих партнеров в авантюры, которые с учетом растущей социальной напряженности в Европе, могут плохо закончиться для руководства европейских государств. Однако Вашингтон это мало волнует, ведь поступления в американский бюджет продолжают расти, отметил он.
По его словам, уже сейчас видимость экономической устойчивости того же ЕС, по сути, основана на манипуляциях со статистикой. В той же Германии ускоряется спад промышленного производства, нарастает процесс деиндустриализации вследствие высоких цен на энергию и сырье, а также вывода части промышленных предприятий за океан, подчеркнул он. Все это ведет к обнищанию и недовольству населения, которому становится все труднее объяснять, почему необходимо финансировать войну против России, отметил Венедиктов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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ПолитикаАлександр ВенедиктовЕвросоюзСШАРоссия
 
 
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