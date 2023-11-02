США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявили в Совбезе
Совбез: отказавшийся от сотрудничества с РФ ЕС перейдет на дорогое сырье из США
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Вашингтон заинтересован в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы", - сказал Венедиктов.
Проще говоря, подчеркнул он, американцы втягивают своих партнеров в авантюры, которые с учетом растущей социальной напряженности в Европе, могут плохо закончиться для руководства европейских государств. Однако Вашингтон это мало волнует, ведь поступления в американский бюджет продолжают расти, отметил он.
По его словам, уже сейчас видимость экономической устойчивости того же ЕС, по сути, основана на манипуляциях со статистикой. В той же Германии ускоряется спад промышленного производства, нарастает процесс деиндустриализации вследствие высоких цен на энергию и сырье, а также вывода части промышленных предприятий за океан, подчеркнул он. Все это ведет к обнищанию и недовольству населения, которому становится все труднее объяснять, почему необходимо финансировать войну против России, отметил Венедиктов.