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При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал - РИА Новости, 02.11.2023
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13:51 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/energodar-1906936347.html
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал - РИА Новости, 02.11.2023
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал
Жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:51
2023-11-02T13:51
в мире
энергодар
запорожская область
днепр (город)
дмитрий рогозин
владимир рогов
вооруженные силы украины
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее он заявил РИА Новости, что украинские войска в четверг атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара; предварительно, есть попадание в жилой дом. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уточнил, что четыре дрона атаковали Энергодар, когда в город заезжала делегация МАГАТЭ. "По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет", - написал Рогов. По его словам, ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. Чуть позже Рогов заявил, что "количество прилётов дронов-камикадзе нацистов по Энергодару достигло десяти".
https://ria.ru/20231102/energodar-1906928207.html
https://ria.ru/20231102/bespilotniki-1906842467.html
энергодар
запорожская область
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в мире, энергодар, запорожская область, днепр (город), дмитрий рогозин, владимир рогов, вооруженные силы украины, магатэ
В мире, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город), Дмитрий Рогозин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал

Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее он заявил РИА Новости, что украинские войска в четверг атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара; предварительно, есть попадание в жилой дом. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уточнил, что четыре дрона атаковали Энергодар, когда в город заезжала делегация МАГАТЭ.
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"По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет", - написал Рогов.
По его словам, ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.
Чуть позже Рогов заявил, что "количество прилётов дронов-камикадзе нацистов по Энергодару достигло десяти".
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В миреЭнергодарЗапорожская областьДнепр (город)Дмитрий РогозинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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