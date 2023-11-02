https://ria.ru/20231102/energodar-1906936347.html
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал - РИА Новости, 02.11.2023
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал
Жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:51
2023-11-02T13:51
2023-11-02T13:51
в мире
энергодар
запорожская область
днепр (город)
дмитрий рогозин
владимир рогов
вооруженные силы украины
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее он заявил РИА Новости, что украинские войска в четверг атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара; предварительно, есть попадание в жилой дом. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уточнил, что четыре дрона атаковали Энергодар, когда в город заезжала делегация МАГАТЭ. "По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет", - написал Рогов. По его словам, ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. Чуть позже Рогов заявил, что "количество прилётов дронов-камикадзе нацистов по Энергодару достигло десяти".
https://ria.ru/20231102/energodar-1906928207.html
https://ria.ru/20231102/bespilotniki-1906842467.html
энергодар
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская область, днепр (город), дмитрий рогозин, владимир рогов, вооруженные силы украины, магатэ
В мире, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город), Дмитрий Рогозин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал
Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал