https://ria.ru/20231102/energodar-1906936347.html

При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал

При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал - РИА Новости, 02.11.2023

При атаке украинских дронов на Энергодар никто не пострадал

Жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:51

2023-11-02T13:51

2023-11-02T13:51

в мире

энергодар

запорожская область

днепр (город)

дмитрий рогозин

владимир рогов

вооруженные силы украины

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее он заявил РИА Новости, что украинские войска в четверг атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара; предварительно, есть попадание в жилой дом. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уточнил, что четыре дрона атаковали Энергодар, когда в город заезжала делегация МАГАТЭ. "По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет", - написал Рогов. По его словам, ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. Чуть позже Рогов заявил, что "количество прилётов дронов-камикадзе нацистов по Энергодару достигло десяти".

https://ria.ru/20231102/energodar-1906928207.html

https://ria.ru/20231102/bespilotniki-1906842467.html

энергодар

запорожская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, запорожская область, днепр (город), дмитрий рогозин, владимир рогов, вооруженные силы украины, магатэ