https://ria.ru/20231102/eksport-1907049149.html
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна - РИА Новости, 02.11.2023
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине обсудил экспорт украинского зерна на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:50
2023-11-02T19:50
2023-11-02T19:50
россия
украина
киев
хакан фидан
дмитрий кулеба
оон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907046461_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b9a54b61c4c598905dc047fcda064787.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине обсудил экспорт украинского зерна на мировые рынки. "Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и экспорте зерна Украины на мировые рынки", - написал Кулеба в социальной сети Х. Как сообщало украинское издание "Думская", Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, 27 октября одесский порт покинули четыре балкера. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
https://ria.ru/20231028/zerno-1905763452.html
https://ria.ru/20231012/zerno-1902173282.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907046461_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e26e20bd4e6b31ed27fc185353fa3dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, хакан фидан, дмитрий кулеба, оон, владимир путин
Россия, Украина, Киев, Хакан Фидан, Дмитрий Кулеба, ООН, Владимир Путин
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна на мировые рынки