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Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна - РИА Новости, 02.11.2023
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19:50 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/eksport-1907049149.html
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна - РИА Новости, 02.11.2023
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине обсудил экспорт украинского зерна на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:50
2023-11-02T19:50
россия
украина
киев
хакан фидан
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине обсудил экспорт украинского зерна на мировые рынки. "Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и экспорте зерна Украины на мировые рынки", - написал Кулеба в социальной сети Х. Как сообщало украинское издание "Думская", Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, 27 октября одесский порт покинули четыре балкера. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
https://ria.ru/20231028/zerno-1905763452.html
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россия, украина, киев, хакан фидан, дмитрий кулеба, оон, владимир путин
Россия, Украина, Киев, Хакан Фидан, Дмитрий Кулеба, ООН, Владимир Путин
Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна

Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна на мировые рынки

© Дмитрий Кулеба/twitterГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Глава МИД Турции Хакан Фидан
© Дмитрий Кулеба/twitter
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Глава МИД Турции Хакан Фидан
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине обсудил экспорт украинского зерна на мировые рынки.
«
"Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и экспорте зерна Украины на мировые рынки", - написал Кулеба в социальной сети Х.
Рабочий в зернохранилище в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ
28 октября, 03:34
Как сообщало украинское издание "Думская", Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, 27 октября одесский порт покинули четыре балкера.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна
12 октября, 08:44
 
РоссияУкраинаКиевХакан ФиданДмитрий КулебаООНВладимир Путин
 
 
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