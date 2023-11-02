https://ria.ru/20231102/eksport-1907049149.html

Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна

Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна - РИА Новости, 02.11.2023

Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине обсудил экспорт украинского зерна на... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:50

2023-11-02T19:50

2023-11-02T19:50

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине обсудил экспорт украинского зерна на мировые рынки. "Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и экспорте зерна Украины на мировые рынки", - написал Кулеба в социальной сети Х. Как сообщало украинское издание "Думская", Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, 27 октября одесский порт покинули четыре балкера. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

https://ria.ru/20231028/zerno-1905763452.html

https://ria.ru/20231012/zerno-1902173282.html

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россия, украина, киев, хакан фидан, дмитрий кулеба, оон, владимир путин