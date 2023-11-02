https://ria.ru/20231102/eksport-1906984611.html

Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ

Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023

Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ

Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщило издание Defense One со ссылкой на данные торгового... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:16

2023-11-02T16:16

2023-11-02T18:32

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщило издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius."Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают <...> запрет на подобные поставки", — говорится в публикации. По данным СМИ, в июле украинская компания Ukrainian Armor получила патроны 308-го калибра ("Винчестер") и 338-го ("Лапуа-Магнум"), которые произвела фирма SwissP Defence и доставил ВСУ польский импортер.Статья 22a швейцарского закона о военном имуществе запрещает экспортировать оружие в страны, участвующие в войне, нарушающие права человека, а также если есть риск, что его используют против гражданского населения. Кроме того, ограничение действует при вероятности, что вооружения попадут в "нежелательную страну".

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, швейцария