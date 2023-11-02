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Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023
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16:16 02.11.2023 (обновлено: 18:32 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/eksport-1906984611.html
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ
Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщило издание Defense One со ссылкой на данные торгового... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:16
2023-11-02T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщило издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius."Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают &lt;...&gt; запрет на подобные поставки", — говорится в публикации. По данным СМИ, в июле украинская компания Ukrainian Armor получила патроны 308-го калибра ("Винчестер") и 338-го ("Лапуа-Магнум"), которые произвела фирма SwissP Defence и доставил ВСУ польский импортер.Статья 22a швейцарского закона о военном имуществе запрещает экспортировать оружие в страны, участвующие в войне, нарушающие права человека, а также если есть риск, что его используют против гражданского населения. Кроме того, ограничение действует при вероятности, что вооружения попадут в "нежелательную страну".
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в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ

Defense One: Киев приобрел боеприпасы в Швейцарии, нарушив запрет на их экспорт

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщило издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.
«
"Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают <...> запрет на подобные поставки", — говорится в публикации.
По данным СМИ, в июле украинская компания Ukrainian Armor получила патроны 308-го калибра ("Винчестер") и 338-го ("Лапуа-Магнум"), которые произвела фирма SwissP Defence и доставил ВСУ польский импортер.
Статья 22a швейцарского закона о военном имуществе запрещает экспортировать оружие в страны, участвующие в войне, нарушающие права человека, а также если есть риск, что его используют против гражданского населения. Кроме того, ограничение действует при вероятности, что вооружения попадут в "нежелательную страну".
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