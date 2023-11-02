https://ria.ru/20231102/eksport-1906984611.html
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ
Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщило издание Defense One со ссылкой на данные торгового... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:16
2023-11-02T16:16
2023-11-02T18:32
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщило издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius."Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают <...> запрет на подобные поставки", — говорится в публикации. По данным СМИ, в июле украинская компания Ukrainian Armor получила патроны 308-го калибра ("Винчестер") и 338-го ("Лапуа-Магнум"), которые произвела фирма SwissP Defence и доставил ВСУ польский импортер.Статья 22a швейцарского закона о военном имуществе запрещает экспортировать оружие в страны, участвующие в войне, нарушающие права человека, а также если есть риск, что его используют против гражданского населения. Кроме того, ограничение действует при вероятности, что вооружения попадут в "нежелательную страну".
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ
Defense One: Киев приобрел боеприпасы в Швейцарии, нарушив запрет на их экспорт