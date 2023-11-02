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На выставке-форуме "Россия" будут работать более двух тысяч экскурсоводов - РИА Новости, 02.11.2023
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16:00 02.11.2023
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На выставке-форуме "Россия" будут работать более двух тысяч экскурсоводов
На выставке-форуме "Россия" будут работать более двух тысяч экскурсоводов - РИА Новости, 02.11.2023
На выставке-форуме "Россия" будут работать более двух тысяч экскурсоводов
Больше двух тысяч экскурсоводов будут работать с посетителями выставки-форума "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении организаторов выставки. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:00
2023-11-02T16:00
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больше двух тысяч экскурсоводов будут работать с посетителями выставки-форума "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении организаторов выставки. &quot;Более 2 тысяч &quot;проводников смыслов&quot; проведут экскурсии для 12 миллионов гостей со всей страны с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Для выбора посетителям доступны флагманские тематические экскурсии по 30 павильонам выставки, среди которых &quot;Цифровое погружение&quot;, &quot;Родная страна&quot;, &quot;Зеленый путь&quot;, и экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций&quot;, - рассказали организаторы.Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
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96
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россия, выставка-форум "россия"
Россия, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" будут работать более двух тысяч экскурсоводов

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ будут работать более 2 тысяч экскурсоводов

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больше двух тысяч экскурсоводов будут работать с посетителями выставки-форума "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении организаторов выставки.
«

"Более 2 тысяч "проводников смыслов" проведут экскурсии для 12 миллионов гостей со всей страны с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Для выбора посетителям доступны флагманские тематические экскурсии по 30 павильонам выставки, среди которых "Цифровое погружение", "Родная страна", "Зеленый путь", и экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций", - рассказали организаторы.

Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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