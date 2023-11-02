https://ria.ru/20231102/dzhikhad-mashina-1907072839.html

МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"

МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину" - РИА Новости, 03.11.2023

МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"

Московский государственный технический университет имени Баумана займется разработкой боевой "Джихад-машины" для нужд спецоперации, сообщил министр... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-02T23:59

2023-11-02T23:59

2023-11-03T00:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

мгту имени баумана

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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Московский государственный технический университет имени Баумана займется разработкой боевой "Джихад-машины" для нужд спецоперации, сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов. "В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой "Джихад-машины", подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать", — рассказал журналистам Хакимов. Ранее в правительстве Чечни сообщали РИА Новости о планах запустить на базе ООО "Чеченавто" производство легких бронированных "Джихад-машин". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.

https://ria.ru/20231102/dron-kamikadze-1907001712.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, мгту имени баумана