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МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину" - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:59 02.11.2023 (обновлено: 00:00 03.11.2023)
https://ria.ru/20231102/dzhikhad-mashina-1907072839.html
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину" - РИА Новости, 03.11.2023
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"
Московский государственный технический университет имени Баумана займется разработкой боевой "Джихад-машины" для нужд спецоперации, сообщил министр... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-02T23:59
2023-11-03T00:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
мгту имени баумана
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Московский государственный технический университет имени Баумана займется разработкой боевой "Джихад-машины" для нужд спецоперации, сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов. "В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой "Джихад-машины", подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать", — рассказал журналистам Хакимов. Ранее в правительстве Чечни сообщали РИА Новости о планах запустить на базе ООО "Чеченавто" производство легких бронированных "Джихад-машин". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.
https://ria.ru/20231102/dron-kamikadze-1907001712.html
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технологии, россия, мгту имени баумана
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, МГТУ имени Баумана
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"

МГТУ им. Баумана займется разработкой чеченской "джихад-машины" для нужд СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМГТУ им. Н.Э. Баумана
МГТУ им. Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МГТУ им. Н.Э. Баумана. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Московский государственный технический университет имени Баумана займется разработкой боевой "Джихад-машины" для нужд спецоперации, сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
«
"В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой "Джихад-машины", подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать", — рассказал журналистам Хакимов.
Ранее в правительстве Чечни сообщали РИА Новости о планах запустить на базе ООО "Чеченавто" производство легких бронированных "Джихад-машин". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияМГТУ имени Баумана
 
 
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