https://ria.ru/20231102/dzhikhad-mashina-1907072839.html
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину" - РИА Новости, 03.11.2023
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"
Московский государственный технический университет имени Баумана займется разработкой боевой "Джихад-машины" для нужд спецоперации, сообщил министр... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-02T23:59
2023-11-02T23:59
2023-11-03T00:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
мгту имени баумана
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Московский государственный технический университет имени Баумана займется разработкой боевой "Джихад-машины" для нужд спецоперации, сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов. "В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой "Джихад-машины", подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать", — рассказал журналистам Хакимов. Ранее в правительстве Чечни сообщали РИА Новости о планах запустить на базе ООО "Чеченавто" производство легких бронированных "Джихад-машин". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.
https://ria.ru/20231102/dron-kamikadze-1907001712.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мгту имени баумана
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, МГТУ имени Баумана
МГТУ им. Баумана разработает боевую "джихад-машину"
МГТУ им. Баумана займется разработкой чеченской "джихад-машины" для нужд СВО