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Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ

Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023

Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ

Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по

2023-11-02T21:12

2023-11-02T21:12

2023-11-02T21:12

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сша

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энтони блинкен

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США "глубоко обеспокоены" в связи отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит госдеп Соединенных Штатов. Он отметил, что США "глубоко обеспокоены" соответствующим решением России. "Действия России лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями", - сказал Блинкен. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

россия

сша

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, нью-йорк (город), энтони блинкен, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф