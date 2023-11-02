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Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023
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21:12 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/dvzyai-1907060734.html
Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ
Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023
Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ
Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по
2023-11-02T21:12
2023-11-02T21:12
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США "глубоко обеспокоены" в связи отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит госдеп Соединенных Штатов. Он отметил, что США "глубоко обеспокоены" соответствующим решением России. "Действия России лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями", - сказал Блинкен. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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россия, сша, нью-йорк (город), энтони блинкен, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, США, Нью-Йорк (город), Энтони Блинкен, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по ДВЗЯИ

Блинкен: США глубоко обеспокоены в связи с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за решения России по
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США "глубоко обеспокоены" в связи отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит госдеп Соединенных Штатов.
Он отметил, что США "глубоко обеспокоены" соответствующим решением России.
«
"Действия России лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями", - сказал Блинкен.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
 
РоссияСШАНью-Йорк (город)Энтони БлинкенВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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