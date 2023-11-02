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Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023
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12:18 02.11.2023 (обновлено: 12:36 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/dvzyai-1906891860.html
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:18
2023-11-02T12:36
владимир путин
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безопасность
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.Восемнадцатого октября, когда депутаты Госдумы приняли инициативу, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.

К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.

Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Восемнадцатого октября, когда депутаты Госдумы приняли инициативу, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
20 октября, 02:00
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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