Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.
К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.
Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Восемнадцатого октября, когда депутаты Госдумы приняли инициативу, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.