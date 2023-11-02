https://ria.ru/20231102/dvzyai-1906891860.html

Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023

Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:18

2023-11-02T12:18

2023-11-02T12:36

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.Восемнадцатого октября, когда депутаты Госдумы приняли инициативу, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.

https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, безопасность