В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер
В ДТП со скорой под Красноярском погибла фельдшер, пострадали водитель и пациент
© Фото : МВД 24/TelegramМесто смертельного ДТП в Козульском районе Красноярского края. 2 ноября 2023
Место смертельного ДТП в Козульском районе Красноярского края. 2 ноября 2023
КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Фельдшер погибла в машине скорой помощи, вылетевшей с трассы под Красноярском, пострадали пациентка и водитель, сообщает региональный главк МВД.
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"Полицейскими установлено, сегодня днем на автодороге Р-255 "Сибирь" 62-летний водитель спецтранспорта двигался со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м километре он не справился с управлением, по ходу движения зацепил разделительный прямолинейный брус, после чего произошел съезд с трассы с последующим опрокидыванием автомобиля. 47-летняя фельдшер скорой помощи погибла на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Водитель и 54-летняя пациентка госпитализированы в Ачинскую районную больницу. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.