https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html

В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер

В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер - РИА Новости, 02.11.2023

В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер

Фельдшер погибла в машине скорой помощи, вылетевшей с трассы под Красноярском, пострадали пациентка и водитель, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:30

2023-11-02T18:30

2023-11-02T19:00

происшествия

красноярский край

ачинск

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Фельдшер погибла в машине скорой помощи, вылетевшей с трассы под Красноярском, пострадали пациентка и водитель, сообщает региональный главк МВД. "Полицейскими установлено, сегодня днем на автодороге Р-255 "Сибирь" 62-летний водитель спецтранспорта двигался со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м километре он не справился с управлением, по ходу движения зацепил разделительный прямолинейный брус, после чего произошел съезд с трассы с последующим опрокидыванием автомобиля. 47-летняя фельдшер скорой помощи погибла на месте ДТП", - говорится в сообщении. Водитель и 54-летняя пациентка госпитализированы в Ачинскую районную больницу. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20231101/dtp-1906705226.html

красноярский край

ачинск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, ачинск