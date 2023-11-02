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В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер - РИА Новости, 02.11.2023
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18:30 02.11.2023 (обновлено: 19:00 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html
В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер
В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер - РИА Новости, 02.11.2023
В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер
Фельдшер погибла в машине скорой помощи, вылетевшей с трассы под Красноярском, пострадали пациентка и водитель, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:30
2023-11-02T19:00
происшествия
красноярский край
ачинск
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Фельдшер погибла в машине скорой помощи, вылетевшей с трассы под Красноярском, пострадали пациентка и водитель, сообщает региональный главк МВД. "Полицейскими установлено, сегодня днем на автодороге Р-255 "Сибирь" 62-летний водитель спецтранспорта двигался со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м километре он не справился с управлением, по ходу движения зацепил разделительный прямолинейный брус, после чего произошел съезд с трассы с последующим опрокидыванием автомобиля. 47-летняя фельдшер скорой помощи погибла на месте ДТП", - говорится в сообщении. Водитель и 54-летняя пациентка госпитализированы в Ачинскую районную больницу. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20231101/dtp-1906705226.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, ачинск
Происшествия, Красноярский край, Ачинск
В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер

В ДТП со скорой под Красноярском погибла фельдшер, пострадали водитель и пациент

© Фото : МВД 24/TelegramМесто смертельного ДТП в Козульском районе Красноярского края. 2 ноября 2023
Место смертельного ДТП в Козульском районе Красноярского края. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : МВД 24/Telegram
Место смертельного ДТП в Козульском районе Красноярского края. 2 ноября 2023
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Фельдшер погибла в машине скорой помощи, вылетевшей с трассы под Красноярском, пострадали пациентка и водитель, сообщает региональный главк МВД.
«
"Полицейскими установлено, сегодня днем на автодороге Р-255 "Сибирь" 62-летний водитель спецтранспорта двигался со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м километре он не справился с управлением, по ходу движения зацепил разделительный прямолинейный брус, после чего произошел съезд с трассы с последующим опрокидыванием автомобиля. 47-летняя фельдшер скорой помощи погибла на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Водитель и 54-летняя пациентка госпитализированы в Ачинскую районную больницу. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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ПроисшествияКрасноярский крайАчинск
 
 
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