https://ria.ru/20231102/dtp-1907022410.html
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 02.11.2023
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека
Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в свердловском Дегтярске, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:05
2023-11-02T18:05
2023-11-02T18:19
происшествия
дегтярск
свердловская область
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в свердловском Дегтярске, сообщает региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, на нерегулируемом перекрестке в Дегтярске водитель автомашины "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом, двигавшемся по маршруту № 6, в котором было 15 пассажиров. "В результате автоаварии травмы получили водитель "Лады" и два пассажира автобуса. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231031/dtp-1906400910.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дегтярск, свердловская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Дегтярск, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека
В Дегтярске столкнулись Lada и пассажирский автобус, пострадали три человека