https://ria.ru/20231102/dtp-1907022410.html

В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 02.11.2023

В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека

Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в свердловском Дегтярске, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:05

2023-11-02T18:05

2023-11-02T18:19

происшествия

дегтярск

свердловская область

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в свердловском Дегтярске, сообщает региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, на нерегулируемом перекрестке в Дегтярске водитель автомашины "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом, двигавшемся по маршруту № 6, в котором было 15 пассажиров. "В результате автоаварии травмы получили водитель "Лады" и два пассажира автобуса. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231031/dtp-1906400910.html

дегтярск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, дегтярск, свердловская область, гибдд мвд рф