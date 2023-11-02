Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 02.11.2023 (обновлено: 18:19 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/dtp-1907022410.html
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 02.11.2023
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека
Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в свердловском Дегтярске, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:05
2023-11-02T18:19
происшествия
дегтярск
свердловская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907027973_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_8094000ba2eb5da7b341d2bfb5bcf23b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в свердловском Дегтярске, сообщает региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, на нерегулируемом перекрестке в Дегтярске водитель автомашины "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом, двигавшемся по маршруту № 6, в котором было 15 пассажиров. "В результате автоаварии травмы получили водитель "Лады" и два пассажира автобуса. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231031/dtp-1906400910.html
дегтярск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907027973_147:0:1106:719_1920x0_80_0_0_d5e3a897e0711e5e8d359d939bbaa0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дегтярск, свердловская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Дегтярск, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Дегтярске столкнулись Lada и пассажирский автобус, пострадали три человека

© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтактеМесто ДТП с участием пассажирского автобуса в Дегтярске Свердловской области. 2 ноября 2023
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Дегтярске Свердловской области. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтакте
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Дегтярске Свердловской области. 2 ноября 2023
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в свердловском Дегтярске, сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, на нерегулируемом перекрестке в Дегтярске водитель автомашины "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом, двигавшемся по маршруту № 6, в котором было 15 пассажиров.
«
"В результате автоаварии травмы получили водитель "Лады" и два пассажира автобуса. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали
31 октября, 13:04
 
ПроисшествияДегтярскСвердловская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала