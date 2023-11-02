https://ria.ru/20231102/dtp-1906846630.html

В Новосибирске произошло массовое ДТП

В Новосибирске произошло массовое ДТП - РИА Новости, 02.11.2023

В Новосибирске произошло массовое ДТП

Сразу 15 автомобилей утром в четверг столкнулись в Новосибирске, где ночью прошел первый сильный снегопад, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:58

2023-11-02T08:58

2023-11-02T10:26

происшествия

новосибирск

октябрьский район

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НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Сразу 15 автомобилей утром в четверг столкнулись в Новосибирске, где ночью прошел первый сильный снегопад, сообщает региональная Госавтоинспекция. Судя по фотографиям из социальных сетей, самосвал развернуло на дороге, после чего в него "паровозиком" врезались друг в друга двигавшиеся под гору легковые автомобили. "Второго ноября на территории Октябрьского района у дома 3 по улице Холмский проезд произошло столкновение 15 автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших", - говорится в сообщении. На месте работали наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Снегопад в Новосибирске начался ночью 2 ноября и, по данным мэрии, продолжится в ближайшие двое суток. Руководителям городских служб даны поручения активно убирать снег и наледь. "В связи с обильным выпадением снега за ночь 2 ноября (до 5 сантиметров снега) и прогнозируемым продолжением снегопада сегодня и завтра возможно ухудшение обстановки на улично-дорожной сети, увеличение количества гололедных травм, сход выпавшего снега с крыш и кровель зданий, сооружений и многоквартирных домов", - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

https://ria.ru/20231101/dtp-1906705226.html

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октябрьский район

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происшествия, новосибирск, октябрьский район