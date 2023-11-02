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"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ
"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ
Россия успешно применяет дроны для рассекречивания позиций врага и сбора разведданных, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:34
2023-11-02T11:34
2023-11-02T11:34
технологии
германия
россия
zala aero
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Россия успешно применяет дроны для рассекречивания позиций врага и сбора разведданных, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Беспилотники ZALA с высокой или, как минимум, средней дальностью полета, которые применяет русская армия, <…> проникают на украинскую территорию, рассекречивают позиции врага и передают данные. Я думаю, очень важно, что эти дроны не просто проникают на чужую землю, но и все данные транслируют в режиме реального времени", – отметил он.Репке подчеркнул, что подобные дроны представляют огромную опасность для ВСУ, так как раскрывают их маневры.Ранее Министерство обороны Британии признало российские беспилотники "Ланцет" самыми эффективными в зоне спецоперации.Компания ZALA AERO разработала такие БПЛА, как "Куб" и "Ланцет". "Кубы" имеют характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса "Ланцет", который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
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технологии, германия, россия, zala aero, bild, вооруженные силы украины
Технологии, Германия, Россия, Zala Aero, Bild, Вооруженные силы Украины
"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ
Bild: российские дроны рассекречивают все позиции ВСУ
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
Россия успешно применяет дроны для рассекречивания позиций врага и сбора разведданных, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild
.
"Беспилотники ZALA с высокой или, как минимум, средней дальностью полета, которые применяет русская армия, <…> проникают на украинскую территорию, рассекречивают позиции врага и передают данные. Я думаю, очень важно, что эти дроны не просто проникают на чужую землю, но и все данные транслируют в режиме реального времени", – отметил он.
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Репке подчеркнул, что подобные дроны представляют огромную опасность для ВСУ
, так как раскрывают их маневры.
Ранее Министерство обороны Британии признало российские беспилотники "Ланцет" самыми эффективными в зоне спецоперации.
Компания ZALA AERO
разработала такие БПЛА, как "Куб" и "Ланцет". "Кубы" имеют характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.
В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса "Ланцет", который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
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