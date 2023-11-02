https://ria.ru/20231102/drony-1906879797.html

"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ

"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023

"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ

Россия успешно применяет дроны для рассекречивания позиций врага и сбора разведданных, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:34

2023-11-02T11:34

2023-11-02T11:34

технологии

германия

россия

zala aero

bild

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf24d0672f4ff9919d5b9c5eece9fc1e.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Россия успешно применяет дроны для рассекречивания позиций врага и сбора разведданных, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Беспилотники ZALA с высокой или, как минимум, средней дальностью полета, которые применяет русская армия, <…> проникают на украинскую территорию, рассекречивают позиции врага и передают данные. Я думаю, очень важно, что эти дроны не просто проникают на чужую землю, но и все данные транслируют в режиме реального времени", – отметил он.Репке подчеркнул, что подобные дроны представляют огромную опасность для ВСУ, так как раскрывают их маневры.Ранее Министерство обороны Британии признало российские беспилотники "Ланцет" самыми эффективными в зоне спецоперации.Компания ZALA AERO разработала такие БПЛА, как "Куб" и "Ланцет". "Кубы" имеют характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса "Ланцет", который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.

https://ria.ru/20231101/lantset-1906702393.html

https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, германия, россия, zala aero, bild, вооруженные силы украины