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В МО отремонтировали еще 8 дорог у больниц и поликлиник

В МО отремонтировали еще 8 дорог у больниц и поликлиник - РИА Новости, 02.11.2023

В МО отремонтировали еще 8 дорог у больниц и поликлиник

В Московской области продолжается ремонт территорий больниц и поликлиник. На восьми объектах работы уже завершили, еще 13 приведут в порядок в скором времени... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:52

2023-11-02T18:52

2023-11-02T18:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Московской области продолжается ремонт территорий больниц и поликлиник. На восьми объектах работы уже завершили, еще 13 приведут в порядок в скором времени. Об этом сообщил телеканал "360".Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик отметил, что у медучреждений дорожные рабочие уложили новое покрытие, привели в порядок пешеходные дорожки и установили новые бордюры."Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются – в Подольске, в Щелкове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире", – обратил внимание он.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), алексей гержик