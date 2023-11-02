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В МО отремонтировали еще 8 дорог у больниц и поликлиник
В МО отремонтировали еще 8 дорог у больниц и поликлиник - РИА Новости, 02.11.2023
В МО отремонтировали еще 8 дорог у больниц и поликлиник
В Московской области продолжается ремонт территорий больниц и поликлиник. На восьми объектах работы уже завершили, еще 13 приведут в порядок в скором времени... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:52
2023-11-02T18:52
2023-11-02T18:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Московской области продолжается ремонт территорий больниц и поликлиник. На восьми объектах работы уже завершили, еще 13 приведут в порядок в скором времени. Об этом сообщил телеканал "360".Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик отметил, что у медучреждений дорожные рабочие уложили новое покрытие, привели в порядок пешеходные дорожки и установили новые бордюры."Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются – в Подольске, в Щелкове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире", – обратил внимание он.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Московской области продолжается ремонт территорий больниц и поликлиник. На восьми объектах работы уже завершили, еще 13 приведут в порядок в скором времени. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик отметил, что у медучреждений дорожные рабочие уложили новое покрытие, привели в порядок пешеходные дорожки и установили новые бордюры.
"Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются – в Подольске, в Щелкове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире", – обратил внимание он.