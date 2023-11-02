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С Крымского моста в центре Москвы упала девушка - РИА Новости, 02.11.2023
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12:19 02.11.2023 (обновлено: 12:44 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/devushka-1906892508.html
С Крымского моста в центре Москвы упала девушка
С Крымского моста в центре Москвы упала девушка - РИА Новости, 02.11.2023
С Крымского моста в центре Москвы упала девушка
Двадцатилетняя девушка упала ночью в четверг с Крымского моста в центре Москвы, спасателям удалось поднять пострадавшую на катер в 50 метрах от берега,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:19
2023-11-02T12:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Двадцатилетняя девушка упала ночью в четверг с Крымского моста в центре Москвы, спасателям удалось поднять пострадавшую на катер в 50 метрах от берега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 01.01 поступила информация о падении с Крымского моста в Москву-реку девушки 2003 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что уже через четыре минуты после случившегося пострадавшую извлекли из воды в 50 метрах от берега на спасательный катер. После оказания первой помощи девушку передали врачам скорой помощи. По словам собеседника агентства, температура воды в это время составляла всего пять градусов. В 02.15 пострадавшая была госпитализирована в институт имени Склифосовского. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
С Крымского моста в центре Москвы упала девушка

С Крымского моста в центре Москвы упала 20-летняя девушка, ее удалось спасти

© Департамент ГОЧСиПБ города МосквыДевушка, упавшая с Крымского моста в Москве
Девушка, упавшая с Крымского моста в Москве
© Департамент ГОЧСиПБ города Москвы
Девушка, упавшая с Крымского моста в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Двадцатилетняя девушка упала ночью в четверг с Крымского моста в центре Москвы, спасателям удалось поднять пострадавшую на катер в 50 метрах от берега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 01.01 поступила информация о падении с Крымского моста в Москву-реку девушки 2003 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что уже через четыре минуты после случившегося пострадавшую извлекли из воды в 50 метрах от берега на спасательный катер. После оказания первой помощи девушку передали врачам скорой помощи.
По словам собеседника агентства, температура воды в это время составляла всего пять градусов. В 02.15 пострадавшая была госпитализирована в институт имени Склифосовского. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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