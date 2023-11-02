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В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка - РИА Новости, 02.11.2023
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13:17 02.11.2023 (обновлено: 14:04 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/detsad-1906924396.html
В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка
В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка - РИА Новости, 02.11.2023
В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка
Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Южно-Сахалинске, применившего насилие к ребенку, информирует пресс-служба СУ СКР по... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:17
2023-11-02T14:04
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Южно-Сахалинске, применившего насилие к ребенку, информирует пресс-служба СУ СКР по Сахалинской области. Ранее следственный отдел по Южно-Сахалинску организовал проверку по сообщению в СМИ о причинении малолетнему воспитаннику одного из детских садов телесных повреждений. "В отношении воспитателя дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - отмечается в сообщении ведомства. По версии следствия, подозреваемая неоднократно применяла насилие в отношении потерпевшего. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, россия
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия
В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка

В Южно-Сахалинске воспитателя детсада обвинили в применении насилия к ребенку

© Фото : СУ СК РФ по Сахалинской области/ВКонтактеСотрудник СУ СК РФ по Сахалинской области в детском саду, где воспитатель применил насилие к ребенку
Сотрудник СУ СК РФ по Сахалинской области в детском саду, где воспитатель применил насилие к ребенку - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : СУ СК РФ по Сахалинской области/ВКонтакте
Сотрудник СУ СК РФ по Сахалинской области в детском саду, где воспитатель применил насилие к ребенку
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Южно-Сахалинске, применившего насилие к ребенку, информирует пресс-служба СУ СКР по Сахалинской области.
Ранее следственный отдел по Южно-Сахалинску организовал проверку по сообщению в СМИ о причинении малолетнему воспитаннику одного из детских садов телесных повреждений.
"В отношении воспитателя дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - отмечается в сообщении ведомства.
По версии следствия, подозреваемая неоднократно применяла насилие в отношении потерпевшего. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
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