https://ria.ru/20231102/detsad-1906924396.html

В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка

В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка - РИА Новости, 02.11.2023

В Южно-Сахалинске воспитателя детского сада обвинили в истязании ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Южно-Сахалинске, применившего насилие к ребенку, информирует пресс-служба СУ СКР по... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:17

2023-11-02T13:17

2023-11-02T14:04

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Южно-Сахалинске, применившего насилие к ребенку, информирует пресс-служба СУ СКР по Сахалинской области. Ранее следственный отдел по Южно-Сахалинску организовал проверку по сообщению в СМИ о причинении малолетнему воспитаннику одного из детских садов телесных повреждений. "В отношении воспитателя дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - отмечается в сообщении ведомства. По версии следствия, подозреваемая неоднократно применяла насилие в отношении потерпевшего. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

https://ria.ru/20231025/deti-1905161381.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, россия