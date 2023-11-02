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Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров
Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров - РИА Новости, 02.11.2023
Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров
Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:05
2023-11-02T07:05
2023-11-02T07:05
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артемовск
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет", сообщили в Минобороны РФ. "Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом. Для его уничтожения был задействован расчет ПТРК "Корнет" гвардейского Костромского полка ВДВ. Заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска,… десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около 5 км уничтожили автомобиль неонацистов", - говорится в сообщении. Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны противника расчет оперативно осуществил сбор установки и убыл в безопасный район.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906332291.html
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров
Костромские десантники подбили под Артемовском машину ВСУ с пяти километров