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Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/desantniki-1906840431.html
Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров
Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров - РИА Новости, 02.11.2023
Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров
Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:05
2023-11-02T07:05
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет", сообщили в Минобороны РФ. "Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом. Для его уничтожения был задействован расчет ПТРК "Корнет" гвардейского Костромского полка ВДВ. Заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска,… десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около 5 км уничтожили автомобиль неонацистов", - говорится в сообщении. Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны противника расчет оперативно осуществил сбор установки и убыл в безопасный район.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906332291.html
россия
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Костромские десантники подбили машину ВСУ с пяти километров

Костромские десантники подбили под Артемовском машину ВСУ с пяти километров

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделение костромских десантников на артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет", сообщили в Минобороны РФ.
"Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом. Для его уничтожения был задействован расчет ПТРК "Корнет" гвардейского Костромского полка ВДВ. Заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска,… десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около 5 км уничтожили автомобиль неонацистов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны противника расчет оперативно осуществил сбор установки и убыл в безопасный район.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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