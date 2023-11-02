https://ria.ru/20231102/deportatsiya-1906828630.html

В ФРГ предупредили, что похвала в сторону ХАМАС может привести к депортации

В ФРГ предупредили, что похвала в сторону ХАМАС может привести к депортации - РИА Новости, 02.11.2023

В ФРГ предупредили, что похвала в сторону ХАМАС может привести к депортации

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что сжигание флагов Израиля и восхваление террора ХАМАС - это преступление, которое может... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T01:38

2023-11-02T01:38

2023-11-02T01:38

германия

роберт хабек

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что сжигание флагов Израиля и восхваление террора ХАМАС - это преступление, которое может привести к суду, а при отсутствии гражданства - к депортации. "Толерантность не может мириться с нетерпимостью, в этом суть нашей совместной жизни в этой республике. Это значит, что сжигание израильских флагов является преступлением, восхваление террора ХАМАСа - тоже. Тот, кто является гражданином Германии, будет должен ответить за это в суде, тот, кто немцем не является, рискует своим статусом резидента. Те, у кого еще нет статуса резидента, дает повод для депортации", - сказал Хабек в видеообращении, которое опубликовало министерство экономики ФРГ в воем аккаунте в соцсети Х. По его словам, для религиозной нетерпимости в Германии места нет. Вице-канцлер также отметил, что масштабы антисемитизма на исламистских демонстрациях неприемлемы и требуют жесткого политического ответа, в том числе и со стороны мусульманских ассоциаций. Он добавил, что на его взгляд слишком мало организаций дистанцировались от действий ХАМАС, некоторые из них, по его словам, действуют нерешительно. Он призвал мусульман "четко дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подорвать собственные притязания на толерантность".

https://radiosputnik.ria.ru/20231024/shmygal-1904957725.html

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германия, роберт хабек, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году