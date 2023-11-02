https://ria.ru/20231102/deeskalatsiya-1906830293.html

Небензя: Запад продолжает срывать усилия по деэскалации в Израиле и Газе

Небензя: Запад продолжает срывать усилия по деэскалации в Израиле и Газе - РИА Новости, 02.11.2023

Небензя: Запад продолжает срывать усилия по деэскалации в Израиле и Газе

Западные страны в Совете Безопасности ООН продолжают торпедировать любые усилия по деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на 10-й... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T02:04

2023-11-02T02:04

2023-11-02T02:04

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

василий небензя

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 2 ноя - РИА Новости. Западные страны в Совете Безопасности ООН продолжают торпедировать любые усилия по деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Сегодня необходимо немедленно прекратить огонь и остановить кровопролитие. Казалось бы, это должно быть очевидным для всех. Жаль, что наши западные коллеги по Совету Безопасности продолжают торпедировать любые усилия по деэскалации "на земле" и блокировать принятие Советом неотложных действий, направленных на скорейшую нормализацию обстановки и в первую очередь прекращение огня", - сказал Небензя. "Очевидно, что начавшаяся полномасштабная наземная операция Израиля в Газе может стать не просто огромной трагедией для 2 миллионов ее жителей, но и вероятным спусковым крючком к разрастанию общерегионального конфликта", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/nebenzya-1906829405.html

https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html

израиль

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восточный иерусалим

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, василий небензя, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире