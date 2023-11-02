https://ria.ru/20231102/covid-19-1906883764.html

В ФМБА рассказали о вакцине, показывающей высокую эффективность от COVID-19

В ФМБА рассказали о вакцине, показывающей высокую эффективность от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2023

В ФМБА рассказали о вакцине, показывающей высокую эффективность от COVID-19

Вакцина "Конвасэл" показывает высокую эффективность, заболеваемость COVID-19 среди привитых ей не превышает 0,18%, сообщила пресс-служба Федерального... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:46

2023-11-02T11:46

2023-11-02T11:57

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" показывает высокую эффективность, заболеваемость COVID-19 среди привитых ей не превышает 0,18%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России."По данным иинистерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляемого ФМБА России мониторинга применения вакцины "Конвасэл", на конец октября 2023 года привито 60 322 человека. Заболеваемость COVID-19 среди привитых "Конвасэл" не превышает 0,13% – 0,18% (то есть, из 540 человек может заболеть один), что подтверждает высокую эффективность в защите от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.При этом у вакцинированных "Конвасэлом" не зарегистрировано тяжёлых форм заболевания, уточнили в пресс-службе.Вакцина "Конвасэл" является универсальной для различных штаммов коронавируса, иммунитет после нее сохраняется не менее года, подчеркнули в ФМБА.

https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904686770.html

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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)