https://ria.ru/20231102/chs-1906900161.html
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России - РИА Новости, 02.11.2023
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:37
2023-11-02T12:37
2023-11-02T14:52
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее поддержали данную инициативу и рекомендовали ее к одобрению. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является скорее "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.
https://ria.ru/20231006/chs-1900841692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, совет европы, оон
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Европы, ООН
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России
Путин подписал закон, отменяющий информирование генсека СЕ о введении режима ЧС