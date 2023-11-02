https://ria.ru/20231102/chs-1906900161.html

Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России

Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России - РИА Новости, 02.11.2023

Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:37

2023-11-02T12:37

2023-11-02T14:52

политика

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее поддержали данную инициативу и рекомендовали ее к одобрению. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является скорее "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.

https://ria.ru/20231006/chs-1900841692.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, совет европы, оон