Рейтинг@Mail.ru
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 02.11.2023 (обновлено: 14:52 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/chs-1906900161.html
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России - РИА Новости, 02.11.2023
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:37
2023-11-02T14:52
политика
россия
владимир путин
совет европы
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее поддержали данную инициативу и рекомендовали ее к одобрению. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является скорее "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.
https://ria.ru/20231006/chs-1900841692.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, совет европы, оон
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Европы, ООН
Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России

Путин подписал закон, отменяющий информирование генсека СЕ о введении режима ЧС

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее поддержали данную инициативу и рекомендовали ее к одобрению.
На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является скорее "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года.
Согласно документу, при введении в РФ ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.
Последствия подтопления в Южно-Сахалинске. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
6 октября, 04:34
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет ЕвропыООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала