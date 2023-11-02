Омские чиновники попали под следствие из-за хищения 58,5 миллиона рублей
Чиновники омского минстроя попали под следствие в связи с хищением 58,5 млн руб
Автомобиль полиции. Архивное фото
ОМСК, 2 сен - РИА Новости. На сотрудников министерства строительства Омской области возбудили уголовное дело в связи с хищением 58,5 миллиона рублей, предназначенных для строительства школы, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" возбуждено на сотрудников регионального минстроя и бюджетного учреждения "Омскоблстройзаказчик", а также по статье "мошенничество" - на сотрудников подрядных организаций.
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"По версии следствия, в 2022-2023 годы подозреваемые, действовавшие при исполнении государственного контракта на строительство общеобразовательной школы в городе Исилькуле Омской области, совершили ряд противоправных действий, в результате которых из бюджета Омской области было похищено 58,5 миллиона рублей из перечисленных подрядчикам в качестве аванса 381,5 миллиона рублей", - сообщили в следственном управлении.
В итоге стоимость строительства школы была увеличена на 64%, что повлекло дополнительные расходы, а готовность объекта в настоящее время не превышает 39%, отметили в ведомстве.
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"По мнению следствия, действиями подозреваемых существенно нарушены интересы общества и государства, а также права граждан на обеспечение доступного школьного образования. В настоящее время следователями по месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, выемки, изъята документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и конкретных виновных лиц", - добавили в пресс-службе.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Омской области.