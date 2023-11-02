https://ria.ru/20231102/chinovniki-1906987828.html

Омские чиновники попали под следствие из-за хищения 58,5 миллиона рублей

Омские чиновники попали под следствие из-за хищения 58,5 миллиона рублей - РИА Новости, 02.11.2023

Омские чиновники попали под следствие из-за хищения 58,5 миллиона рублей

На сотрудников министерства строительства Омской области возбудили уголовное дело в связи с хищением 58,5 миллиона рублей, предназначенных для строительства... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:25

2023-11-02T16:25

2023-11-02T16:25

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ОМСК, 2 сен - РИА Новости. На сотрудников министерства строительства Омской области возбудили уголовное дело в связи с хищением 58,5 миллиона рублей, предназначенных для строительства школы, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" возбуждено на сотрудников регионального минстроя и бюджетного учреждения "Омскоблстройзаказчик", а также по статье "мошенничество" - на сотрудников подрядных организаций. "По версии следствия, в 2022-2023 годы подозреваемые, действовавшие при исполнении государственного контракта на строительство общеобразовательной школы в городе Исилькуле Омской области, совершили ряд противоправных действий, в результате которых из бюджета Омской области было похищено 58,5 миллиона рублей из перечисленных подрядчикам в качестве аванса 381,5 миллиона рублей", - сообщили в следственном управлении. В итоге стоимость строительства школы была увеличена на 64%, что повлекло дополнительные расходы, а готовность объекта в настоящее время не превышает 39%, отметили в ведомстве. "По мнению следствия, действиями подозреваемых существенно нарушены интересы общества и государства, а также права граждан на обеспечение доступного школьного образования. В настоящее время следователями по месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, выемки, изъята документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и конкретных виновных лиц", - добавили в пресс-службе.​ ​ ​ Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Омской области.

https://ria.ru/20231030/prigovor-1906237146.html

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происшествия, жилье, омская область, россия, исилькуль