https://ria.ru/20231102/briks-1906845262.html
Процесс расширения БРИКС продолжится, заявили в Совбезе России
Процесс расширения БРИКС продолжится, заявили в Совбезе России - РИА Новости, 02.11.2023
Процесс расширения БРИКС продолжится, заявили в Совбезе России
Присоединение новых членов БРИКС стало успехом российской дипломатии и совместным достижением всей "пятерки", процесс расширения будет продолжен, заявил в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:37
2023-11-02T08:37
2023-11-02T08:37
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Присоединение новых членов БРИКС стало успехом российской дипломатии и совместным достижением всей "пятерки", процесс расширения будет продолжен, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Новыми членами БРИКС с 1 января 2024 года станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, ОАЭ. "Это успех не только российской дипломатии, это совместное достижение всех членов "пятерки". Но главное – это свидетельство объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное международное сотрудничество с другими государствами мирового большинства", - сказал Венедиктов. Он отметил, что в следующем году Россия принимает эстафету председательства в этом объединении. Оно пройдет под лозунгом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Это именно то, к чему все больше стран стремятся сегодня, добавил Венедиктов. "Процесс расширения географического охвата БРИКС и подключения к его деятельности других государств – представителей глобального Юга будет несомненно продолжен", - сказал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аргентина, иран, александр венедиктов, брикс
В мире, Россия, Аргентина, Иран, Александр Венедиктов, БРИКС
Процесс расширения БРИКС продолжится, заявили в Совбезе России
Совбез России: расширение БРИКС стало успехом российской дипломатии
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Присоединение новых членов БРИКС стало успехом российской дипломатии и совместным достижением всей "пятерки", процесс расширения будет продолжен, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Новыми членами БРИКС с 1 января 2024 года станут Аргентина
, Иран
, Саудовская Аравия
, Египет
, Эфиопия
, ОАЭ
.
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"Это успех не только российской дипломатии, это совместное достижение всех членов "пятерки". Но главное – это свидетельство объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное международное сотрудничество с другими государствами мирового большинства", - сказал Венедиктов.
Он отметил, что в следующем году Россия принимает эстафету председательства в этом объединении. Оно пройдет под лозунгом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Это именно то, к чему все больше стран стремятся сегодня, добавил Венедиктов.
"Процесс расширения географического охвата БРИКС и подключения к его деятельности других государств – представителей глобального Юга
будет несомненно продолжен", - сказал он.
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