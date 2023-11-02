https://ria.ru/20231102/briks-1906845262.html

Процесс расширения БРИКС продолжится, заявили в Совбезе России

Процесс расширения БРИКС продолжится, заявили в Совбезе России - РИА Новости, 02.11.2023

Процесс расширения БРИКС продолжится, заявили в Совбезе России

Присоединение новых членов БРИКС стало успехом российской дипломатии и совместным достижением всей "пятерки", процесс расширения будет продолжен, заявил в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:37

2023-11-02T08:37

2023-11-02T08:37

в мире

россия

аргентина

иран

александр венедиктов

брикс

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Присоединение новых членов БРИКС стало успехом российской дипломатии и совместным достижением всей "пятерки", процесс расширения будет продолжен, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Новыми членами БРИКС с 1 января 2024 года станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, ОАЭ. "Это успех не только российской дипломатии, это совместное достижение всех членов "пятерки". Но главное – это свидетельство объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное международное сотрудничество с другими государствами мирового большинства", - сказал Венедиктов. Он отметил, что в следующем году Россия принимает эстафету председательства в этом объединении. Оно пройдет под лозунгом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Это именно то, к чему все больше стран стремятся сегодня, добавил Венедиктов. "Процесс расширения географического охвата БРИКС и подключения к его деятельности других государств – представителей глобального Юга будет несомненно продолжен", - сказал он.

https://ria.ru/20231030/briks-1906069813.html

https://ria.ru/20231019/valyuta-1903816010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, аргентина, иран, александр венедиктов, брикс