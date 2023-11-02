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Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
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08:35 02.11.2023 (обновлено: 08:36 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/briks-1906845024.html
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе
Сергей Сафронов. Эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС, у них не получится, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:35
2023-11-02T08:36
брикс
александр венедиктов
россия
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС, у них не получится, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Такие объективные тенденции (расширение БРИКС - ред), безусловно, не нравятся западникам. Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться. Видим бесконечные поездки их эмиссаров по различным регионам мира в надежде либо подкупом, либо угрозами изменить естественный ход истории. Однако уже сегодня абсолютно очевидно, что все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов", - сказал Венедиктов.
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брикс, александр венедиктов, россия, политика
БРИКС, Александр Венедиктов, Россия, Политика
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе

Совбез: эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС, у них не получится, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Такие объективные тенденции (расширение БРИКС - ред), безусловно, не нравятся западникам. Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться. Видим бесконечные поездки их эмиссаров по различным регионам мира в надежде либо подкупом, либо угрозами изменить естественный ход истории. Однако уже сегодня абсолютно очевидно, что все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов", - сказал Венедиктов.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Посол России заявила, что Индонезия в будущем станет членом БРИКС
30 октября, 07:07
 
БРИКСАлександр ВенедиктовРоссияПолитика
 
 
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