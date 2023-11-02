https://ria.ru/20231102/briks-1906845024.html
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе
Сергей Сафронов. Эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС, у них не получится, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:35
2023-11-02T08:35
2023-11-02T08:36
брикс
александр венедиктов
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политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС, у них не получится, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Такие объективные тенденции (расширение БРИКС - ред), безусловно, не нравятся западникам. Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться. Видим бесконечные поездки их эмиссаров по различным регионам мира в надежде либо подкупом, либо угрозами изменить естественный ход истории. Однако уже сегодня абсолютно очевидно, что все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов", - сказал Венедиктов.
https://ria.ru/20231030/briks-1906069813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, александр венедиктов, россия, политика
БРИКС, Александр Венедиктов, Россия, Политика
Запад пытается помешать расширению БРИКС, заявили в Совбезе
Совбез: эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сергей Сафронов. Эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать расширению БРИКС, у них не получится, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Такие объективные тенденции (расширение БРИКС - ред), безусловно, не нравятся западникам. Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться. Видим бесконечные поездки их эмиссаров по различным регионам мира в надежде либо подкупом, либо угрозами изменить естественный ход истории. Однако уже сегодня абсолютно очевидно, что все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов", - сказал Венедиктов.
Посол России заявила, что Индонезия в будущем станет членом БРИКС