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Директор больницы в Газе заявил об усилении ударов Израиля в окрестностях

Директор больницы в Газе заявил об усилении ударов Израиля в окрестностях - РИА Новости, 02.11.2023

Директор больницы в Газе заявил об усилении ударов Израиля в окрестностях

Директор больницы "Аль-Кудс" в Газе Башар Мурад заявил, что в четверг удары Израиля в ее окрестностях усилились и наносятся все ближе к этому медучреждению, где РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:44

2023-11-02T12:44

2023-11-02T12:44

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

воз

оон

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Директор больницы "Аль-Кудс" в Газе Башар Мурад заявил, что в четверг удары Израиля в ее окрестностях усилились и наносятся все ближе к этому медучреждению, где укрываются тысячи человек, сообщает телеканал CNN. "Очень мощные удары, которые наносятся в окрестностях больницы с прошлой ночи, усилились сегодня утром и приближаются к больнице, где находятся 14 тысяч перемещенных лиц", - заявил директор телеканалу. В конце октября палестинский Красный полумесяц заявил, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек более 10 тысяч жителей сектора Газа. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что эти предупреждения вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, воз, оон