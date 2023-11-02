https://ria.ru/20231102/boliviya-1906966176.html

Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами

Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами - РИА Новости, 02.11.2023

Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами

Россия предложила Боливии создать постоянно действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:20

2023-11-02T15:20

2023-11-02T15:20

в мире

россия

боливия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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ЛА-ПАС, 2 ноя - РИА Новости. Россия предложила Боливии создать постоянно действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "Пожары - это актуальная проблема, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация в ряде регионов. На столе у боливийской стороны наше предложение о создании кризисного центра, который будет действовать на постоянной основе. Предложение учитывает географическое положение Боливии, страна высокогорная. Проект находится на рассмотрении", - сказал посол. "Речь идет о центре, который будет заниматься чрезвычайными ситуациями с опорой на наше оборудование и наш опыт. С нашей стороны партнер - это МЧС", - добавил он. Россия уже ранее приходила на помощь Боливии, в частности, помогала с тушением сильных пожаров в 2019 году. Тогда в страну был отправлен российский самолет Ил-76.

https://ria.ru/20230930/boliviya-1899631230.html

https://ria.ru/20230825/arse-1892139645.html

россия

боливия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, боливия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76