https://ria.ru/20231102/boliviya-1906966176.html
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами - РИА Новости, 02.11.2023
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами
Россия предложила Боливии создать постоянно действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:20
2023-11-02T15:20
2023-11-02T15:20
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛА-ПАС, 2 ноя - РИА Новости. Россия предложила Боливии создать постоянно действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "Пожары - это актуальная проблема, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация в ряде регионов. На столе у боливийской стороны наше предложение о создании кризисного центра, который будет действовать на постоянной основе. Предложение учитывает географическое положение Боливии, страна высокогорная. Проект находится на рассмотрении", - сказал посол. "Речь идет о центре, который будет заниматься чрезвычайными ситуациями с опорой на наше оборудование и наш опыт. С нашей стороны партнер - это МЧС", - добавил он. Россия уже ранее приходила на помощь Боливии, в частности, помогала с тушением сильных пожаров в 2019 году. Тогда в страну был отправлен российский самолет Ил-76.
https://ria.ru/20230930/boliviya-1899631230.html
https://ria.ru/20230825/arse-1892139645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, боливия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Боливия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами
Посол: Россия предложила Боливии создать кризисный центр для борьбы с пожарами