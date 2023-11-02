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Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами - РИА Новости, 02.11.2023
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15:20 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/boliviya-1906966176.html
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами - РИА Новости, 02.11.2023
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами
Россия предложила Боливии создать постоянно действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:20
2023-11-02T15:20
в мире
россия
боливия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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ЛА-ПАС, 2 ноя - РИА Новости. Россия предложила Боливии создать постоянно действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "Пожары - это актуальная проблема, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация в ряде регионов. На столе у боливийской стороны наше предложение о создании кризисного центра, который будет действовать на постоянной основе. Предложение учитывает географическое положение Боливии, страна высокогорная. Проект находится на рассмотрении", - сказал посол. "Речь идет о центре, который будет заниматься чрезвычайными ситуациями с опорой на наше оборудование и наш опыт. С нашей стороны партнер - это МЧС", - добавил он. Россия уже ранее приходила на помощь Боливии, в частности, помогала с тушением сильных пожаров в 2019 году. Тогда в страну был отправлен российский самолет Ил-76.
https://ria.ru/20230930/boliviya-1899631230.html
https://ria.ru/20230825/arse-1892139645.html
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Дарья Буймова
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в мире, россия, боливия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Боливия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Россия предложила Боливии создать центр для борьбы с пожарами

Посол: Россия предложила Боливии создать кризисный центр для борьбы с пожарами

© РИА Новости / Дарья Станиславец | Перейти в медиабанкПриродные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии
Природные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Дарья Станиславец
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Природные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 2 ноя - РИА Новости. Россия предложила Боливии создать постоянно действующий кризисный центр для борьбы с пожарами, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"Пожары - это актуальная проблема, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация в ряде регионов. На столе у боливийской стороны наше предложение о создании кризисного центра, который будет действовать на постоянной основе. Предложение учитывает географическое положение Боливии, страна высокогорная. Проект находится на рассмотрении", - сказал посол.
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"Речь идет о центре, который будет заниматься чрезвычайными ситуациями с опорой на наше оборудование и наш опыт. С нашей стороны партнер - это МЧС", - добавил он.
Россия уже ранее приходила на помощь Боливии, в частности, помогала с тушением сильных пожаров в 2019 году. Тогда в страну был отправлен российский самолет Ил-76.
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В миреРоссияБоливияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76
 
 
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