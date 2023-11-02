https://ria.ru/20231102/birmingem-1906857293.html

В Бирмингеме задержали мужчину после инцидента с мышами в McDonald's

В Бирмингеме задержали мужчину после инцидента с мышами в McDonald's - РИА Новости, 02.11.2023

В Бирмингеме задержали мужчину после инцидента с мышами в McDonald's

Полиция английского региона Западный Мидленд задержала мужчину в связи с инцидентом в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме, где сторонник... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:01

2023-11-02T10:01

2023-11-02T10:01

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Полиция английского региона Западный Мидленд задержала мужчину в связи с инцидентом в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме, где сторонник Палестины выпустил в заведении десятки мышей, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на правоохранителей. "32-летний мужчина был задержан, после того как на видео онлайн было видно, как пропалестинские протестующие выпускают живых мышей в трех ресторанах McDonald's в Бирмингеме", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник вечером сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в английском Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Такая акция протеста прошла в связи с решением сети предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. На следующий день похожая акция прошла еще в двух ресторанах McDonald's в Бирмингеме, однако пока не ясно, связаны ли эти инциденты. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425256.html

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