https://ria.ru/20231102/biolaboratorii-1906837942.html
В МИД обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке
В МИД обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке - РИА Новости, 02.11.2023
В МИД обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке
Москва обеспокоена тем, что США могут расширить географию сети своих биолабораторий в Африке, и выражает опасения по поводу того, что африканцев не допускают до РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T05:52
2023-11-02T05:52
2023-11-02T05:52
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США могут расширить географию сети своих биолабораторий в Африке, и выражает опасения по поводу того, что африканцев не допускают до результатов биологических исследований, ведущихся в их странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США выводят свои биологические исследования двойного назначения в Африку. По его словам, подобная деятельность осуществляется в Демократической Республике Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. "Безусловно. Нужно сказать, что США уже развернули широкую сеть биолабораторий на территории африканского континента. Это та зона, которая рассматривается биологами и учеными как зона генезиса основных вирусов", - сказал Озеров, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения в Москве, что США расширят географию своих биологических исследований на другие страны Африки. Он подчеркнул, что у африканцев нет доступа во многие лаборатории. "Африканцев допускают только в определенные зоны... В результате многие страны не имеют контроля над исследованиями, которые там ведутся... Они не обладают знаниями о том, что на выходе. В этом большая опасность", - заявил Озеров.
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сша, африка, москва, олег озеров, игорь кириллов
США, Африка, Москва, Олег Озеров, Игорь Кириллов
В МИД обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке
В МИД выразили обеспокоенность возможным ростом сети биолабораторий США в Африке
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США могут расширить географию сети своих биолабораторий в Африке, и выражает опасения по поводу того, что африканцев не допускают до результатов биологических исследований, ведущихся в их странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
заявил, что США выводят свои биологические исследования двойного назначения в Африку. По его словам, подобная деятельность осуществляется в Демократической Республике Конго
, Сьерра–Леоне
, Камеруне
, Уганде
и ЮАР
.
"Безусловно. Нужно сказать, что США уже развернули широкую сеть биолабораторий на территории африканского континента. Это та зона, которая рассматривается биологами и учеными как зона генезиса основных вирусов", - сказал Озеров, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения в Москве, что США расширят географию своих биологических исследований на другие страны Африки.
Он подчеркнул, что у африканцев нет доступа во многие лаборатории. "Африканцев допускают только в определенные зоны... В результате многие страны не имеют контроля над исследованиями, которые там ведутся... Они не обладают знаниями о том, что на выходе. В этом большая опасность", - заявил Озеров.
Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз