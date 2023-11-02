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Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB - РИА Новости, 02.11.2023
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10:00 02.11.2023
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Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB
Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB - РИА Новости, 02.11.2023
Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил услугу облачной аналитической системы управления базами данных (СУБД) РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:00
2023-11-02T10:00
технологии
билайн
россия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил услугу облачной аналитической системы управления базами данных (СУБД) Cloud Arenadata DB (Cloud ADB) на базе Greenplum (реляционная СУБД) для построения аналитического и корпоративного хранилища данных, сообщает пресс-служба компании.Cloud ADB — это массово-параллельная СУБД с открытым исходным кодом, обладающая линейной масштабируемостью. Данное кластерное решение базируется на Massively Parallel Processing (массово-параллельная архитектура), что позволяет обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью, не вкладываясь в собственную инфраструктуру и ее поддержку, говорится в сообщении.Cloud ADB помогает запускать решения на основе искусственного интеллекта и интернета вещей для сбора и анализа данных в реальном времени c последующим прогнозированием. Реляционная модель данных предоставляет возможность легко интегрироваться с PostgreSQL (объектно-реляционная СУДБ) и другими системами, а также работать с данными из разных источников без необходимости предварительной обработки, пояснили в пресс-службе.По ее данным, beeline cloud отвечает за инфраструктурную часть, поддержку, хостинг, отказоустойчивость и высокую доступность под требования проекта. Также с помощью Cloud ADB возможно реализовать аварийное восстановление и настроить резервное копирование, которые гарантируют целостность внутренних данных компании.Cloud ADB может использоваться банками, финансовыми и страховыми компаниями, госорганами, промышленными предприятиями, ритейлом, логистикой и другими организациями в качестве основного хранилища данных и аналитической платформы, добавили в пресс-службе.Cloud ADB (18+)Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUnKWEAhKj
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353
60
технологии, билайн, россия
Технологии, Билайн, Россия

Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : beeline cloud
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил услугу облачной аналитической системы управления базами данных (СУБД) Cloud Arenadata DB (Cloud ADB) на базе Greenplum (реляционная СУБД) для построения аналитического и корпоративного хранилища данных, сообщает пресс-служба компании.
Cloud ADB — это массово-параллельная СУБД с открытым исходным кодом, обладающая линейной масштабируемостью. Данное кластерное решение базируется на Massively Parallel Processing (массово-параллельная архитектура), что позволяет обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью, не вкладываясь в собственную инфраструктуру и ее поддержку, говорится в сообщении.
Cloud ADB помогает запускать решения на основе искусственного интеллекта и интернета вещей для сбора и анализа данных в реальном времени c последующим прогнозированием. Реляционная модель данных предоставляет возможность легко интегрироваться с PostgreSQL (объектно-реляционная СУДБ) и другими системами, а также работать с данными из разных источников без необходимости предварительной обработки, пояснили в пресс-службе.
По ее данным, beeline cloud отвечает за инфраструктурную часть, поддержку, хостинг, отказоустойчивость и высокую доступность под требования проекта. Также с помощью Cloud ADB возможно реализовать аварийное восстановление и настроить резервное копирование, которые гарантируют целостность внутренних данных компании.
Cloud ADB может использоваться банками, финансовыми и страховыми компаниями, госорганами, промышленными предприятиями, ритейлом, логистикой и другими организациями в качестве основного хранилища данных и аналитической платформы, добавили в пресс-службе.
Cloud ADB (18+)
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUnKWEAhKj
 
ТехнологииБилайнРоссия
 
 
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