https://ria.ru/20231102/bilayn-1906741260.html

Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB

Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB - РИА Новости, 02.11.2023

Beeline cloud представил новый продукт Cloud ADB

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил услугу облачной аналитической системы управления базами данных (СУБД) РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:00

2023-11-02T10:00

2023-11-02T10:00

технологии

билайн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил услугу облачной аналитической системы управления базами данных (СУБД) Cloud Arenadata DB (Cloud ADB) на базе Greenplum (реляционная СУБД) для построения аналитического и корпоративного хранилища данных, сообщает пресс-служба компании.Cloud ADB — это массово-параллельная СУБД с открытым исходным кодом, обладающая линейной масштабируемостью. Данное кластерное решение базируется на Massively Parallel Processing (массово-параллельная архитектура), что позволяет обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью, не вкладываясь в собственную инфраструктуру и ее поддержку, говорится в сообщении.Cloud ADB помогает запускать решения на основе искусственного интеллекта и интернета вещей для сбора и анализа данных в реальном времени c последующим прогнозированием. Реляционная модель данных предоставляет возможность легко интегрироваться с PostgreSQL (объектно-реляционная СУДБ) и другими системами, а также работать с данными из разных источников без необходимости предварительной обработки, пояснили в пресс-службе.По ее данным, beeline cloud отвечает за инфраструктурную часть, поддержку, хостинг, отказоустойчивость и высокую доступность под требования проекта. Также с помощью Cloud ADB возможно реализовать аварийное восстановление и настроить резервное копирование, которые гарантируют целостность внутренних данных компании.Cloud ADB может использоваться банками, финансовыми и страховыми компаниями, госорганами, промышленными предприятиями, ритейлом, логистикой и другими организациями в качестве основного хранилища данных и аналитической платформы, добавили в пресс-службе.Cloud ADB (18+)Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUnKWEAhKj

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, билайн, россия