https://ria.ru/20231102/besporyadki-1906888762.html

В Кремле заявили о поддержке главы Дагестана

В Кремле заявили о поддержке главы Дагестана - РИА Новости, 02.11.2023

В Кремле заявили о поддержке главы Дагестана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Дагестана Сергея Меликова о наказании участников беспорядков, заявил, что руководитель... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:08

2023-11-02T12:08

2023-11-02T13:17

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

махачкала

россия

тель-авив

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Дагестана Сергея Меликова о наказании участников беспорядков, заявил, что руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его поддерживает.Меликов ранее, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами"."Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента", - сказал Песков, комментируя заявление Меликова.На просьбу уточнить, поддерживает ли Кремль главу региона, пресс-секретарь президента заявил: "разумеется".В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.

https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906471608.html

https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906478104.html

махачкала

россия

тель-авив

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беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, махачкала, россия, тель-авив, дмитрий песков