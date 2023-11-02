В Кремле заявили о поддержке главы Дагестана
В Кремле сообщили о поддержке усилий главы Дагестана по наведению порядка
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Дагестана Сергея Меликова о наказании участников беспорядков, заявил, что руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его поддерживает.
Меликов ранее, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами".
"Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента", - сказал Песков, комментируя заявление Меликова.
На просьбу уточнить, поддерживает ли Кремль главу региона, пресс-секретарь президента заявил: "разумеется".
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.