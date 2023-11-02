https://ria.ru/20231102/bespilotniki-1906842467.html
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 02.11.2023
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников
В районе Крыма российские военные утром перехватили шесть украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:54
2023-11-02T07:54
2023-11-02T08:33
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В районе Крыма российские военные утром перехватили шесть украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram."Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.При попытке атаки по объектам на территории России противник использовал дроны самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20231101/bespilotnik-1906786658.html
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безопасность, россия, киев, черное море
Безопасность, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Черное море
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников