https://ria.ru/20231102/bespilotniki-1906842467.html

ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников

ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 02.11.2023

ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников

В районе Крыма российские военные утром перехватили шесть украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:54

2023-11-02T07:54

2023-11-02T08:33

безопасность

россия

киев

специальная военная операция на украине

черное море

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В районе Крыма российские военные утром перехватили шесть украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram."Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.При попытке атаки по объектам на территории России противник использовал дроны самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20231101/bespilotnik-1906786658.html

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безопасность, россия, киев, черное море