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ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 02.11.2023 (обновлено: 08:33 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/bespilotniki-1906842467.html
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 02.11.2023
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников
В районе Крыма российские военные утром перехватили шесть украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:54
2023-11-02T08:33
безопасность
россия
киев
специальная военная операция на украине
черное море
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В районе Крыма российские военные утром перехватили шесть украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram."Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.При попытке атаки по объектам на территории России противник использовал дроны самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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безопасность, россия, киев, черное море
Безопасность, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Черное море
ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников

Минобороны: ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В районе Крыма российские военные утром перехватили шесть украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram.
«
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.
При попытке атаки по объектам на территории России противник использовал дроны самолетного типа.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Работа российских средств ПВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Белгородской областью
Вчера, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевЧерное море
 
 
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