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Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/bespilotnik-1906954193.html
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Кировскому району Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:47
2023-11-02T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар беспилотником по Кировскому району Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram–канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html
донецк
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в мире, донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ нанесли удар дроном по Кировскому району Донецка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар беспилотником по Кировскому району Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram–канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами
14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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