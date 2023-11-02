https://ria.ru/20231102/bespilotnik-1906954193.html
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Кировскому району Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:47
2023-11-02T14:47
2023-11-02T14:47
специальная военная операция на украине
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кировский район
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар беспилотником по Кировскому району Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram–канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ нанесли удар дроном по Кировскому району Донецка