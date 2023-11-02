https://ria.ru/20231102/bespilotnik-1906954193.html

Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку

Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку - РИА Новости, 02.11.2023

Украинские войска нанесли удар беспилотником по Донецку

Украинские войска нанесли удар беспилотником по Кировскому району Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:47

2023-11-02T14:47

2023-11-02T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар беспилотником по Кировскому району Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram–канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка

https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html

донецк

кировский район

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины