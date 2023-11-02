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"На пределе": в Британии раскрыли, что окончательно "добьет" мозг Байдена - РИА Новости, 02.11.2023
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05:26 02.11.2023 (обновлено: 05:27 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/bayden-1906837241.html
"На пределе": в Британии раскрыли, что окончательно "добьет" мозг Байдена
"На пределе": в Британии раскрыли, что окончательно "добьет" мозг Байдена - РИА Новости, 02.11.2023
"На пределе": в Британии раскрыли, что окончательно "добьет" мозг Байдена
В условиях, когда США действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, есть опасения, что потенциальная эскалация вокруг Тайваня РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T05:26
2023-11-02T05:27
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
хамас
израиль
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В условиях, когда США действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, есть опасения, что потенциальная эскалация вокруг Тайваня добьет президентство Джо Байдена, говорится в статье британской The Times.Как отмечает издание, нападение ХАМАС на Израиль стало "медвежьей ловушкой" для американской дипломатии, при этом логика решения разморозить иранские активы на шесть миллиардов долларов "до сих пор озадачивает союзников" Вашингтона. "В глазах хозяев ХАМАС президент США, должно быть, выглядел абсолютным дураком", - утверждается в статье."Отчасти" проблема Штатов заключается в том, что, будучи сверхдержавой, они уже действует "на пределе своих возможностей": обстановка в мире стала гораздо более сложной, и роль Вашингтона все чаще подвергается испытаниям, указывает Times.Вместе с тем в "неожиданных" дипломатических маневрах команды президента присутствует немало тщеславия: визит в Израиль в середине октября должен был стать сигналом лидерства Америки, но на фоне удара по больнице в Секторе Газа саммит с участием Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии был отменен. "И внезапно Америка стала выглядеть совершенно ненужной", - пишет газета.При этом самые серьезные испытания ждут Байдена впереди, и неясно, как он сумеет улучшить неоднозначные результаты своего президентства за последние месяцы работы своей администрации."Есть опасения, что мозг Байдена попросту расплавится, если на горизонте появится третий крупный международных кризис – если Китай, почувствовавший замешательство Соединенных Штатов, решит напасть на Тайвань. Возможностей для ошибки со стороны Америки огромное множество", - утверждает Times.Как напоминает издание, Байден, хвалившийся своим опытом работы во внешней политике, высмеивал попытки Дональда Трампа разрядить напряженность на Корейском полуострове и в других местах, пообещав при этом вывести США из бессмысленных войн на Ближнем Востоке и положить конец эпохе ослабления авторитета Вашингтона."Вместо этого американские базы в Сирии и Ираке подвергаются атакам, а сам он вступает в предвыборный год, спотыкаясь то об один кризис, то о другой", - резюмирует газета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231101/raskol-1906712752.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, хамас, израиль, украина
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ХАМАС, Израиль, Украина
"На пределе": в Британии раскрыли, что окончательно "добьет" мозг Байдена

Times: потенциальный конфликт вокруг Тайваня грозит добить Байдена

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В условиях, когда США действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, есть опасения, что потенциальная эскалация вокруг Тайваня добьет президентство Джо Байдена, говорится в статье британской The Times.
Как отмечает издание, нападение ХАМАС на Израиль стало "медвежьей ловушкой" для американской дипломатии, при этом логика решения разморозить иранские активы на шесть миллиардов долларов "до сих пор озадачивает союзников" Вашингтона. "В глазах хозяев ХАМАС президент США, должно быть, выглядел абсолютным дураком", - утверждается в статье.
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"Отчасти" проблема Штатов заключается в том, что, будучи сверхдержавой, они уже действует "на пределе своих возможностей": обстановка в мире стала гораздо более сложной, и роль Вашингтона все чаще подвергается испытаниям, указывает Times.
Вместе с тем в "неожиданных" дипломатических маневрах команды президента присутствует немало тщеславия: визит в Израиль в середине октября должен был стать сигналом лидерства Америки, но на фоне удара по больнице в Секторе Газа саммит с участием Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии был отменен. "И внезапно Америка стала выглядеть совершенно ненужной", - пишет газета.
При этом самые серьезные испытания ждут Байдена впереди, и неясно, как он сумеет улучшить неоднозначные результаты своего президентства за последние месяцы работы своей администрации.
"Есть опасения, что мозг Байдена попросту расплавится, если на горизонте появится третий крупный международных кризис – если Китай, почувствовавший замешательство Соединенных Штатов, решит напасть на Тайвань. Возможностей для ошибки со стороны Америки огромное множество", - утверждает Times.
Как напоминает издание, Байден, хвалившийся своим опытом работы во внешней политике, высмеивал попытки Дональда Трампа разрядить напряженность на Корейском полуострове и в других местах, пообещав при этом вывести США из бессмысленных войн на Ближнем Востоке и положить конец эпохе ослабления авторитета Вашингтона.
"Вместо этого американские базы в Сирии и Ираке подвергаются атакам, а сам он вступает в предвыборный год, спотыкаясь то об один кризис, то о другой", - резюмирует газета.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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