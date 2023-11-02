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Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников - РИА Новости, 02.11.2023
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03:56 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/bayden-1906834515.html
Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников
Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников - РИА Новости, 02.11.2023
Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников
Президент США Джо Байден высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа, после того как его выступление прервала протестующая с требованием перемирия. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:56
2023-11-02T03:56
сша
миннеаполис
миннесота
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа, после того как его выступление прервала протестующая с требованием перемирия. Против полноценного израильско-палестинского перемирия американские власти возражают, доказывая, что оно только даст передышку правящему в секторе Газа движению ХАМАС. "Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников", - цитируют Байдена журналисты, освещающие его выступление на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота. Речь Байдена прервала женщина, которая представилась раввином и призвала его добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа. "Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня", - сказала она, судя по видеозаписи, которую разместили в социальной сети Х. Женщину немедленно зашикали собравшиеся в зале. Местные пацифисты опознали в ней раввина Джессику Розенберг - активистку организации "Еврейский голос за мир".
https://ria.ru/20231101/ssha-1906576439.html
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сша, миннеаполис, миннесота, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Миннеаполис, Миннесота, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников

Байден высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа ради спасения заложников

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа, после того как его выступление прервала протестующая с требованием перемирия.
Против полноценного израильско-палестинского перемирия американские власти возражают, доказывая, что оно только даст передышку правящему в секторе Газа движению ХАМАС.
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"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников", - цитируют Байдена журналисты, освещающие его выступление на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Речь Байдена прервала женщина, которая представилась раввином и призвала его добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа.
"Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня", - сказала она, судя по видеозаписи, которую разместили в социальной сети Х.
Женщину немедленно зашикали собравшиеся в зале.
Местные пацифисты опознали в ней раввина Джессику Розенберг - активистку организации "Еврейский голос за мир".
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СШАМиннеаполисМиннесотаДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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