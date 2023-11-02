https://ria.ru/20231102/bayden-1906834515.html

Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников

Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников - РИА Новости, 02.11.2023

Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников

Президент США Джо Байден высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа, после того как его выступление прервала протестующая с требованием перемирия. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:56

2023-11-02T03:56

2023-11-02T03:56

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа, после того как его выступление прервала протестующая с требованием перемирия. Против полноценного израильско-палестинского перемирия американские власти возражают, доказывая, что оно только даст передышку правящему в секторе Газа движению ХАМАС. "Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников", - цитируют Байдена журналисты, освещающие его выступление на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота. Речь Байдена прервала женщина, которая представилась раввином и призвала его добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа. "Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня", - сказала она, судя по видеозаписи, которую разместили в социальной сети Х. Женщину немедленно зашикали собравшиеся в зале. Местные пацифисты опознали в ней раввина Джессику Розенберг - активистку организации "Еврейский голос за мир".

https://ria.ru/20231101/ssha-1906576439.html

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сша, миннеаполис, миннесота, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире