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Байден посетит штат Мэн спустя неделю после массовой стрельбы
Байден посетит штат Мэн спустя неделю после массовой стрельбы - РИА Новости, 02.11.2023
Байден посетит штат Мэн спустя неделю после массовой стрельбы
Президент США Джо Байден в сопровождении своей супруги Джилл в пятницу отправится в штат Мэн, где в результате массовой стрельбы на минувшей неделе погибли 18... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:59
2023-11-02T01:59
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в сопровождении своей супруги Джилл в пятницу отправится в штат Мэн, где в результате массовой стрельбы на минувшей неделе погибли 18 человек, сообщила пресс-служба Белого дома. "Президент и первая леди США намерены почтить память жертв этого ужасного нападения и разделить скорбь членов семей погибших и представителей местных сообществ", - проинформировали в администрации США. Также президентская чета рассчитывает встретиться с сотрудниками экстренных и медицинских служб "и другими людьми, находящимися на передовой линии реагирования" в чрезвычайных ситуациях. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 520 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 12 тысяч человек, пострадали свыше 25 тысяч.
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сша, мэн (штат), джо байден, в мире
США, Мэн (штат), Джо Байден, В мире
Байден посетит штат Мэн спустя неделю после массовой стрельбы
Байден спустя неделю отправится в штат Мэн, где произошла массовая стрельба
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в сопровождении своей супруги Джилл в пятницу отправится в штат Мэн, где в результате массовой стрельбы на минувшей неделе погибли 18 человек, сообщила пресс-служба Белого дома.
«
"Президент и первая леди США намерены почтить память жертв этого ужасного нападения и разделить скорбь членов семей погибших и представителей местных сообществ", - проинформировали в администрации США.
Также президентская чета рассчитывает встретиться с сотрудниками экстренных и медицинских служб "и другими людьми, находящимися на передовой линии реагирования" в чрезвычайных ситуациях.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 520 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 12 тысяч человек, пострадали свыше 25 тысяч.
В армии США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в Мэне