https://ria.ru/20231102/avtomobili-1907068263.html

Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля

Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля - РИА Новости, 02.11.2023

Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля

Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T22:48

2023-11-02T22:48

2023-11-02T23:22

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации, передает национальная телерадиокомпания LSM. Уточняется, что это требование необходимо выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в Латвии, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро. Отмечается, что такие машины смогут пересекать территорию республики транзитом и должны будут покинуть ее в течение суток. Требования закона не коснутся автомобилей, используемых дипломатической и консульской службами. В свою очередь, предложение о запрете на въезд в Латвию машин с белорусскими номерами парламент не поддержал.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, латвия, украина, сейм латвии