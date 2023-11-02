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В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России - РИА Новости, 02.11.2023
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17:29 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/avtomobili-1907009767.html
В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России
В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России - РИА Новости, 02.11.2023
В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре выросли на 2% к прошлому месяцу, до 111,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные "ППК". РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:29
2023-11-02T17:29
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автостат
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре выросли на 2% к прошлому месяцу, до 111,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные "ППК".Статистика в годовом выражении не приводится. Однако если сравнивать с данными "Автостата" (в октябре 2022 года было реализовано 43,3 тысячи машин), то продажи легковых машин в стране выросли в 2,6 раза.При этом за 10 месяцев текущего года продажи новых легковушек выросли на 56%, превысив 830 тысяч штук.
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Автостат
В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в октябре выросли на 2 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМенеджеры отдела кредитования и страхования в автоцентре
Менеджеры отдела кредитования и страхования в автоцентре - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Менеджеры отдела кредитования и страхования в автоцентре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре выросли на 2% к прошлому месяцу, до 111,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные "ППК".
Статистика в годовом выражении не приводится. Однако если сравнивать с данными "Автостата" (в октябре 2022 года было реализовано 43,3 тысячи машин), то продажи легковых машин в стране выросли в 2,6 раза.
При этом за 10 месяцев текущего года продажи новых легковушек выросли на 56%, превысив 830 тысяч штук.
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