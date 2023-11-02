https://ria.ru/20231102/avtomobili-1907009767.html

В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России

В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России - РИА Новости, 02.11.2023

В Минпромторге заявили о росте продаж новых легковых автомобилей в России

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре выросли на 2% к прошлому месяцу, до 111,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные "ППК". РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:29

2023-11-02T17:29

2023-11-02T17:29

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автостат

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре выросли на 2% к прошлому месяцу, до 111,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные "ППК".Статистика в годовом выражении не приводится. Однако если сравнивать с данными "Автостата" (в октябре 2022 года было реализовано 43,3 тысячи машин), то продажи легковых машин в стране выросли в 2,6 раза.При этом за 10 месяцев текущего года продажи новых легковушек выросли на 56%, превысив 830 тысяч штук.

https://ria.ru/20231102/lada-1906960829.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат