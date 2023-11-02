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Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.11.2023
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку
Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:05
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд, сообщает региональное надзорное ведомство. По данным прокуратуры, ребенка высадили из автобуса маршрута №59 из-за того, что у него не прошла оплата по карте через валидатор. "В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, девочка ехала на прием к кардиологу и из-за произошедшего не смогла попасть на прием к врачу.
https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html
екатеринбург
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку
В Екатеринбурге из автобуса высадили девочку, у которой не прошла оплата
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости.
Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд, сообщает
региональное надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, ребенка высадили из автобуса маршрута №59 из-за того, что у него не прошла оплата по карте через валидатор.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, девочка ехала на прием к кардиологу и из-за произошедшего не смогла попасть на прием к врачу.
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