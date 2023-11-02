Рейтинг@Mail.ru
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 02.11.2023 (обновлено: 13:05 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/avtobus-1906918051.html
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.11.2023
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку
Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:05
происшествия
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/00/1525470095_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_dbd050933d3436393052364fa5456c01.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд, сообщает региональное надзорное ведомство. По данным прокуратуры, ребенка высадили из автобуса маршрута №59 из-за того, что у него не прошла оплата по карте через валидатор. "В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, девочка ехала на прием к кардиологу и из-за произошедшего не смогла попасть на прием к врачу.
https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/00/1525470095_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e8b4ff4e6a10de2ae7dde1aad7900587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку

В Екатеринбурге из автобуса высадили девочку, у которой не прошла оплата

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажир прикладывает билет к валидатору
Пассажир прикладывает билет к валидатору - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пассажир прикладывает билет к валидатору. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд, сообщает региональное надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, ребенка высадили из автобуса маршрута №59 из-за того, что у него не прошла оплата по карте через валидатор.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, девочка ехала на прием к кардиологу и из-за произошедшего не смогла попасть на прием к врачу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд
30 ноября 2022, 08:21
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала