https://ria.ru/20231102/avtobus-1906918051.html

Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку

Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.11.2023

Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса десятилетнюю девочку

Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:05

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд, сообщает региональное надзорное ведомство. По данным прокуратуры, ребенка высадили из автобуса маршрута №59 из-за того, что у него не прошла оплата по карте через валидатор. "В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, девочка ехала на прием к кардиологу и из-за произошедшего не смогла попасть на прием к врачу.

https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html

екатеринбург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург