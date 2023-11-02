https://ria.ru/20231102/avstraliya-1906932345.html

В Австралии задержали женщину, которая остановила взлетавший самолет

В Австралии задержали женщину, которая остановила взлетавший самолет - РИА Новости, 02.11.2023

В Австралии задержали женщину, которая остановила взлетавший самолет

Полиция в Австралии задержала женщину, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу к самолету, на который она опоздала, сообщил в четверг портал news.com.au. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:43

2023-11-02T13:43

2023-11-02T13:43

австралия

канберра

аделаида

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция в Австралии задержала женщину, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу к самолету, на который она опоздала, сообщил в четверг портал news.com.au. По его данным, женщине удалось миновать сотрудников службы безопасности аэропорта в Канберре и подбежать прямо к самолету, а также встать у переднего шасси, чтобы привлечь внимание пилотов в кабине. Пилоты заглушили двигатели и прервали взлет самолета, отправлявшегося в Аделаиду. Это вызвало задержку рейсов во всем аэропорте. Женщину задержали сотрудники федеральной полиции Австралии. По словам очевидцев, которые приводит news.com.au, женщина прорвалась к самолету, оттолкнув сотрудников охраны аэропорта. "Никто не остановил ее", - говорит один из очевидцев. По его мнению, все были поражены случившимся и не знали, что делать.

https://ria.ru/20220308/aviatsiya-1776686415.html

австралия

канберра

аделаида

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австралия, канберра, аделаида