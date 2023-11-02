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В Австралии задержали женщину, которая остановила взлетавший самолет
В Австралии задержали женщину, которая остановила взлетавший самолет - РИА Новости, 02.11.2023
В Австралии задержали женщину, которая остановила взлетавший самолет
Полиция в Австралии задержала женщину, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу к самолету, на который она опоздала, сообщил в четверг портал news.com.au. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:43
2023-11-02T13:43
2023-11-02T13:43
австралия
канберра
аделаида
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция в Австралии задержала женщину, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу к самолету, на который она опоздала, сообщил в четверг портал news.com.au. По его данным, женщине удалось миновать сотрудников службы безопасности аэропорта в Канберре и подбежать прямо к самолету, а также встать у переднего шасси, чтобы привлечь внимание пилотов в кабине. Пилоты заглушили двигатели и прервали взлет самолета, отправлявшегося в Аделаиду. Это вызвало задержку рейсов во всем аэропорте. Женщину задержали сотрудники федеральной полиции Австралии. По словам очевидцев, которые приводит news.com.au, женщина прорвалась к самолету, оттолкнув сотрудников охраны аэропорта. "Никто не остановил ее", - говорит один из очевидцев. По его мнению, все были поражены случившимся и не знали, что делать.
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австралия, канберра, аделаида
Австралия, Канберра, Аделаида
В Австралии задержали женщину, которая остановила взлетавший самолет
Австралийская полиция задержала женщину, которая остановила взлетавший самолет
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Полиция в Австралии задержала женщину
, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу к самолету, на который она опоздала, сообщил в четверг портал news.com.au.
По его данным, женщине удалось миновать сотрудников службы безопасности аэропорта в Канберре и подбежать прямо к самолету, а также встать у переднего шасси, чтобы привлечь внимание пилотов в кабине.
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Пилоты заглушили двигатели и прервали взлет самолета, отправлявшегося в Аделаиду. Это вызвало задержку рейсов во всем аэропорте.
Женщину задержали сотрудники федеральной полиции Австралии.
По словам очевидцев, которые приводит news.com.au, женщина прорвалась к самолету, оттолкнув сотрудников охраны аэропорта. "Никто не остановил ее", - говорит один из очевидцев. По его мнению, все были поражены случившимся и не знали, что делать.