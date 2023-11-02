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США пообещали принять Россию на саммите АТЭС, но с учетом санкций - РИА Новости, 02.11.2023
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04:28 02.11.2023 (обновлено: 14:47 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ates-1906835695.html
США пообещали принять Россию на саммите АТЭС, но с учетом санкций
США пообещали принять Россию на саммите АТЭС, но с учетом санкций - РИА Новости, 02.11.2023
США пообещали принять Россию на саммите АТЭС, но с учетом санкций
США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T04:28
2023-11-02T14:47
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций, заявили РИА Новости в американском Госдепартаменте.&quot;Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию&quot;, — сообщили в ведомстве.При этом, как отметили в Госдепе, США четко дают понять, что "участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе с учетом санкций".На вопрос, известно ли, кто может представлять Россию на предстоящем саммите, в Госдепартаменте ответили, что у них нет актуальной информации относительно участников мероприятия.В начале октября пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС. Кроме того, по его словам, Штаты не ожидают приезда президента Владимира Путина на этот форум.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение.Как сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия своевременно сообщит, кто будет представлять ее на встрече в Сан-Франциско.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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сша, россия, сан-франциско, в мире
США, Россия, Сан-Франциско, В мире
США пообещали принять Россию на саммите АТЭС, но с учетом санкций

Госдеп: США обеспечат надлежащее участие России в саммите АТЭС с учетом санкций

© AP Photo / Eric RisbergОтель Fairmont в районе Ноб Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
Отель Fairmont в районе Ноб Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Отель Fairmont в районе Ноб Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций, заявили РИА Новости в американском Госдепартаменте.
«

"Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию", — сообщили в ведомстве.

При этом, как отметили в Госдепе, США четко дают понять, что "участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе с учетом санкций".
На вопрос, известно ли, кто может представлять Россию на предстоящем саммите, в Госдепартаменте ответили, что у них нет актуальной информации относительно участников мероприятия.
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В начале октября пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС. Кроме того, по его словам, Штаты не ожидают приезда президента Владимира Путина на этот форум.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение.
Как сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия своевременно сообщит, кто будет представлять ее на встрече в Сан-Франциско.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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